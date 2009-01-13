Скандальная группа «NikitA» обещает очередные провокации (ФОТО)

Кроме того, солистка группы Дария Астафьева получила звание «Секс-символа Украины» 2008 года. На эту премию Дария Астафьева и Юлия Кавтарадзе отреагировали единогласно. «Мы всегда знали, что «Шоумания» – самая объективная музыкальная программа в Украине! Поэтому первыми, кому мы подарим экземпляр нашего альбома «Машина», будет редакция этого проекта. Действительно, 2008 стал годом прорыва для группы«NikitA». После серии экспериментов с названием и составом продюсер Юрий Никитин запустил настоящую секс-машину. Их первый хит «Машина» стал самым скачиваемым треком года. Количество скандалов, спровоцированных девушками в течение года, невозможно перечислить на пальцах одной руки: они назвали группу в честь своего продюсера Юрия Никитина, снялись обнаженными в своем первом клипе, станцевали стриптиз в третьем, записали провокационные секс-начитки для мобильного контента и потрясли страну своими страстными поцелуями. Солистка группы Дария Астафьева стала 55-й юбилейной playmate американского журнала "Playboy" и покорила самого издателя и легендарного ценителя женской красоты Хью Хефнера. Даша два раза принимала приглашения от Хефнера посетить особняк "Playboy Mansion" в Америке, и уже после первой поездки американские СМИ стали называть пару Астафьева-Хефнер «Астафнер», настолько украинка понравилась Хью. Многие даже писали о том, что Даша – главная претендентка на сердце Хью Хефнера, ведь после первого ее визита он расстался со своей давней подругой Холли Медисон. А под конец года мир облетели фото Даши Астафьевой, снявшей трусики прямо на красной ковровой дорожке в Америке. В 2009 году группа «NikitA» не собирается останавливаться на достигнутом. Уже в январе выйдет долгожданный альбом «Машина», который по прогнозам специалистов станет самым продаваемым диском года в Украине.