Педан и Притула провели новогодние каникулы в… Грузии! (ФОТО)

- В новогоднюю ночь, мы с Педаном традиционно провели на работе. Но, уже на следующий день, решив, что пора бы и немного отдохнуть, собрали чемоданы и отправились в Грузию, - рассказывает Сергей Притула. - Я, если честно, уже давно мечтал заняться фрирайдом – это, что-то вроде свободной езды по нетронутому снегу, - говорит Александр Педан.- И остался очень доволен поездкой. Тем более, что к ней я готовился заранее. Знаете, я даже брал уроки у профессиональных фрирайдеров. Три дня, перед поездкой, учился на киевских горках, а на четвертый уже спускался с грузинской, с высоты 3200 метров над уровнем моря. И это было круто! Так круто, что аж дух перехватывало! Как рассказали ведущие Нового Канала, покататься на бордах и лыжах было главной целью их поездки. Но, не отказались они и от грузинских хачапури и чахохбили. - Мы попросили водителя, отвезти нас туда, где можно покушать настоящей национальной еды и он, представьте, отвез нас к своим родственникам, - рассказывает Педан. – Нас встретили очень милые бабушки, которые специально для нас приготовили около десятка грузинских блюд, да таких, что пальчики оближешь. Кроме этого, ведущие побывали в грузинской бане, и едва не попали в ДТП. - Это случилось, как только мы приехали в Грузию, - говорит Александр Педан. – Не успели доехать до отеля, как машину занесло, и мы так застряли в снегу, что пришлось потратить несколько часов, что бы выбраться их этой снежной западни. Было ужасно холодно. Водитель даже руки себе обморозил, когда попытался надеть на колеса цепи. В общем, благодаря всеобщим усилиям, спустя несколько часов, живы - здоровы мы уже были в отеле. Из сувениров, домой неугомонные ведущие «Подъема» привезли отличнейшего грузинского вина, несколько бутылок коньяка и пару магнитиков на холодильник. «Подъем» с пн. по пт. в 6.50 на Новом Канале