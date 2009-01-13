Ани Лорак отдохнула с Данилко и Муратом... (Эксклюзивные ФОТО)

Каролина решила посетить Египет – красочную страну пирамид, коралловых рифов и фараонов. «В Египте я была уже несколько раз, но эта поездка доставила мне безумное удовольствие. Ведь мы побывали в Луксоре – городе фараонов, а также съездили в пустыню, чтобы воочию насладиться пирамидами. Это незабываемые впечатления», - рассказывает Ани. Несмотря на то, что погода в это время года ветреная, певице удалось насладиться морем и солнечными ваннами. Вечерами Ани гуляла по территории отеля, и почти каждый вечер наслаждалась кухней местных поваров. Приятной неожиданностью для певицы стала встреча с давним другом Андреем Данилко, у которого в соседнем отеле проходил концерт. «После концерта, Андрей представил меня присутствующим в концерт-холле, после чего мы долго фотографировались с посетителями отеля и давали автографы», - рассказала Лорак. Когда выступление Верки Сердючки подошло к концу, друзья отправились в один из местных ресторанов, где общались до самого утра.