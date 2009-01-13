Маша Фокина загорала с Собчак и Агутиным (ФОТОрепортаж)

В конце ушедшего года все приготовления были окончены, оставалось только прибыть на место и полностью отдаться экзотическому отдыху. Но оказалось, приключения только начинаются. Перелет до Нью-Йорка прошел без проблем, однако, самолет прибыл в главный «перевалочный» пункт Америки поздно ночью и Маша с ужасом узнала, что ей придется провести в аэропорту восемь часов до самолета в Майами. Все магазины были уже закрыты, в окрестностях аэропорта делать было совершенно нечего, и огорченная певица легла спать на свои чемоданы, проведя таким образом эти восемь часов, показавшиеся ей вечностью. В Майами Маша встретилась со своими друзьями и вместе они отправились на крохотный архипелаг. Как оказалось, там наблюдается такое же кипение жизни, как и на улицах Лос-Анжелеса. На островах Маша познакомилась с известным баскетболистом Деннисом Родмэном, а также повстречала на пляже Ксюшу Собчак и Леонида Агутина, очевидно, так же предпочитающих московским морозам теплое Карибское побережье. «Я с ужасом вспоминаю, как мне пришлось спать на чемоданах, - вспоминает Маша Фокина, - В конце концов, в жизни нужно испытать все. Я благодарю судьбу, что это случилось не в новогоднюю ночь. Но все равно это было незабываемое путешествие».