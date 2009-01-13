СРОЧНО! Геннадий Витер бросил Олю Цыбульскую

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь Витер собирался сделать молодой певице предложение руки и сердца. Кроме того, ведущий Нового канала обещал, что именно эту ночь его возлюбленная не забудет никогда. В кратком интервью M-Press Media Technologies, Геннадий Витер согласился расставить все точки над «і» и пролил немного света на нашумевшую историю с участницей группы «Опасные связи». «Я не хотел бы комментировать подробности нашего разрыва, - говорит певец, - случилось то, что случилось… Оля очень ревнивая девушка, а я привык общаться со многими женщинами. Накануне Нового года она увидела меня в дружеских объятиях красивой девушки и закатила жуткий скандал. Поэтому мы решили разойтись и сейчас нас связывают только деловые отношения». Из достоверных источников M-Press Media Technologies стало известно, что рассорила потенциальных молодоженов Алиса Диало-Асту, хорошо известная в украинском шоу-бизнесе как генеральный директор компании «Акула Мьюзик». Видимо подозрения Цыбульской были небезосновательными, ведь все Рождественские праздники Геннадий Витер провел именно с госпожой Алисой Диало-Асту.