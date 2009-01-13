Наталья Могилевская: «О поступке Барских говорить не хочу!»

Не смотря на эту загруженность, Наташа не забывает и о личной жизни. Даже задумывается о ребенке в 2009 году! Обо всем этом она с удовольствием поведала в своем эксклюзивном интервью. Наташа, месяц назад закончилась «Фабрика Звезд», на которой ты была продюсером. Не чувствуешь ли сейчас опустошения?



- Чувствую себя прекрасно! Для меня звездный дом был самым раздражающим в «Фабрике Звезд». Во-первых, он находился достаточно далеко от центра Киева, а во-вторых, при нездоровом воздухе и 40 камерах вокруг, фабриканты не достаточно серьезно сосредотачивались на профессии. Поэтому, честно говоря, с большим удовольствием я бы занималась ними в специализированном ВУЗе или школе.



- Легко ли ты находила общий язык с ребятами? Были конфликты?



- Изначально, когда они пришли на кастинг «Фабрики Звезд», это уже означало, что они мне доверяют и хотят попасть именно в мои руки. Каждый из них в той или иной степени бывал на моих концертах, любил мои песни. Я, вообще, была единственным человеком за всю историю «Фабрики Звезд», кого они слушались, и кто мог хоть как-то владеть их вниманием.



- Что тебе больше всего запомнилось на «Фабрике Звезд»?



- Концерты по субботам. А для фабрикантов это был еще и глоток свежего воздуха, потому что только тогда их выпускали на волю.



- Сейчас ты делаешь наибольшую ставку на созданную тобою группу «REAL`O», дуэт Дантес-Олейник и Борю Апреля. Какая судьба остальных ребят?



- У остальных фабрикантов есть сейчас концерты вместе с нами – на пике популярности проекта ими тоже интересуются. Кроме того, мы помогаем им трудоустроиться, ведем переговоры с теми, кто хочет их продюсировать. «Фабрика Звезд» - это соревнование. И ни в одном соревновании мира не бывает так, чтобы победили все. Кто-то оказался слабее, кто-то не проявил себя так, как я ждала…



- Это о ком сейчас идет речь?



- На мой взгляд, не до конца раскрылись Муха, Гурген, Дэн Деканин, Кира Шайтанова. Некоторым, как Дэн, просо не повезло. Он вылетел из проекта первым, потому что тот еще не успел раскрутиться.



- С кем из фабрикантов тебе тяжелее всего было расставаться?



- С Линой Мицуки. Она такую красивую песню спела перед своим уходом – «Мовчати-кохати»… Но я ее вернула в состав группы «REAL`O». Еще был момент, когда чуть не ушел Боря Апрель. Вот его ухода я бы не пережила! Потому что этот парень – один из самых ярких, послушных, обаятельных и талантливых фабрикантов! Также было жалко Гришу Ванюшкина. Он был в тридцатке отобранных на «Фабрику Звезд», но, все-таки, на проект не попал. Не смотря на это, он сейчас работает, как композитор в моей компании «Талант-мьюзик». Хочу сказать, Гриша - не менее талантлив, нежели Влад Дарвин. Он написал как раз ту самую песню Барского, которую тот исполнил на моем концерте, чуть его не сорвав. О поступке Барских говорить не хочу!



- Да, он некрасиво повел себя… А наказывала ли ты, вообще, фабрикантов?



- Однажды я их оштрафовала. Представь, НД «Украина», 10 часов утра, день нашего концерта, а мы сидим вдвоем с режиссером Аланом Бадоевым и ждем фабрикантов. Из 16-ти человек на репетицию не опоздали только трое. Поэтому, я их оштрафовала в денежном плане. Но при этом сказала, что цены их поступку нет. На мой взгляд, это предательство профессии! И хочу заметить, если так и дальше будет продолжаться, то те, кто не поймет, мы с ними просто разойдемся. С такими людьми мне не по пути.



- Ты довольна теми ребятами, которые стали финалистами?



- Они, собственно, и были моими фаворитами изначально. Особенно Тарабарова и Дантес. В самом начале проекта я сказала, что Дарвин будет хорошим композитором, а Дантес и Тарабарова – будут лидерами голосования.



- Дарвин работает сейчас только, как композитор?



- Его просят на концерты, но он сам особо не хочет петь. Не потому, что у него не получается, а потому что он намного глубже, чем просто артист. Лично я в нем вижу потенциального будущего продюсера. Он даже может вырасти до моей правой руки.



- Почему девочки из «REAL`O» будут только перепевать твои песни?



- Не только. Просто сегодня я все свои песни в рамках одного концерта спеть не могу. Даже если затяну его до 4 часов, как это делает Кобзон. И многие мои хиты остаются за кадром, особенно из первых альбомов. Поэтому это было моей мечтой – создать такой проект «а-ля Максим», который будет петь мои песни. Девочки перепели все – они просто не выходят из студии. Спели даже «Ла-ла-ла»!



- Не планируешь ли ты отыграть сольный концерт во НД «Украина»? Потому что многие этой осенью ждали от тебя сольной программы, а на концерте больше выступали фабриканты, нежели ты сама.



- Я следила за этим внимательно. Моих песен было больше. Я, если ты заметила, все события своей жизни сублимирую в творчество. Тоже самое, если бы ты после моего прошлогоднего сольного концерта спросила: «Наташа, почему ты так много танцевала? Не хотела бы ты больше петь?». Просто на то время мне было интересно одно, сейчас я получала удовольствие от исполнения песен вместе с фабрикантами.



- Но все же насчет сольной программы?



- Я хочу с Дарвином записать альбом. Уже даже собрала группу музыкантов. Это будет немного другое настроение, нежели после «Танцев со звездами» с их феерией, блестками и стразами. В новых песнях будет больше энергии, глубины, интима, романтики, философии… Но все же, весной мы еще проедем с фабрикантами по городам Украины. Этот проект очень востребован. Сама посуди, два концерта с аншлагами в кризисное время! У меня девочки из «REAL`O» по этому случаю надели футболки «Кризис, FUCK YOU!»



- Кто автор этих шедевров?



- Сами придумали! По мотивам Светы Лободы. Девчонки, вообще, хотели написать: «Рамазотти, FUCK YOU!», потому что дважды отменился его концерт в Киеве. Но я им рассказала первое правило шоу-бизнеса: никогда о своих коллегах плохо говорить нельзя! Они подумали и заменили Рамазотти на кризис (смеется).

- Ты продолжаешь сейчас заниматься танцами?



- Не просто продолжаю! 1 февраля открывается моя школа танцев. Называется «Фабрика танца». Будет два зала, предоставляющие возможность заниматься педагогикой во всех направлениях: от латиноамериканских танцев до хип-хопа. У нас даже уже есть первые 100 клиентов!



- Любой желающий может заниматься в твоей школе?



- Абсолютно! Единственное - до часу дня залы будут забиты под мои репетиции и репетиции фабрикантов. А в послеобеденные часы приглашаю всех желающих! Состав уже набранных групп совершенно разный: от маленьких деток до взрослых людей. По секрету скажу, что первым нашим клиентом стала Ирина Лысенко – президент «Нового канала».



- Тебе комфортно в качестве продюсера? В свое время ты бралась за раскрутку участницы «ШАНСа» Кочеткову…



- Кочетковой я просто помогла ей снять первый клип, который и стал для нее единственным. Ты знаешь, если бы так легко было стать звездой, то ними становились бы все выпускники музыкальных училищ и победители всевозможных конкурсов. В первую очередь, человек, который хочет популярности, должен быть готовым ко всему, а в самый ответственный момент не сломаться. И сейчас, помогая Real O, Дантесу с Олейником и Борису Апрелю мы только присматриваемся к тем, с кем нам будет интересно и перспективно работать дальше. - То есть у тебя нет контракта с этими ребятами? - Есть договоренность о сотрудничестве в определенный срок, в течение которого я смогу твердо сказать - вот с этим артистом я хочу полноценно работать и с ним заключу полноценный продюсерский контракт. Пока же это серьезная помощь в виде организации выступлений, записи музыкального материала. В то же время это определенные усилия - мои, моего коллектива, Нового канала и это очень ответственный период для каждого из тех, в кого мы поверили. Теперь слово за ними! - В отобранных тобою фабрикантах видишь далекое будущее в шоу-бизнесе?



- Дантес, Тарабарова и Апрель, мне кажется, надолго пришли в шоу-бизнес. И сейчас я говорю о десятилетиях.



- У Алисы Тарабаровой, я заметила, большое сходство с Анастасией Стоцкой. Не звонил ли тебе Киркоров с предложением ее продюсировать?



- Мне предлагали продюсеры Юрия Шатунова выкупить Вадима Олейника (смеется). Киркоров же просто хвалил Алису и тоже заметил ее сходство.



- Ты сама с ним общаешься?



- Периодически созваниваемся. Он следил за «Фабрикой», говорил мне комплименты…



- А нет ли у тебя, как и у Филиппа Бедросовича, желания готовить кого-то из фабрикантов в этом году на «Евровидение»?



- Однозначно Апреля. Причем, Боря сам почувствовал свои силы и подал заявку. Без меня. И я не стала его останавливать. Но, как продюсер, готовила бы его к этому конкурсу еще год. Знаешь, бывают чудеса. Я тоже не думала, что за месяц научусь танцевать.



- Могла бы ты заниматься человеком, у которого есть огромные деньги для его же раскрутки, но без таланта и изюминки?



- Мне нравятся люди вне зависимости от того, сколько у них денег. К примеру, Алина Гросу. За 10 лет она не бросила свою профессию, а, наоборот, стала еще больше трудиться и стараться. Молодец! А в целом, денежные проекты без таланта мне не интересны.



Зачем? Я прекрасно занимаюсь параллельным бизнесом. И если бы у меня первоначальным в жизни было зарабатывание денег, то, поверь, я бы занималась, чем-нибудь другим. Шоу-бизнес для меня – это возможность прожить жизнь ярко.



- А какой у тебя параллельный бизнес?



- Строительство.



- Кстати, кризис сильно отражается на тебе?



- Я его пока не заметила. На волне успеха «Фабрики Звезд» могу сказать, что мы переживаем этот момент удачней всех.



- Как ты отпраздновала Новый год?



- В лимузине! Я сделала фабрикантам сюрприз. На огромном лимузине в новогоднюю ночь я заехала за ними на Майдан, где они выступали. После концерта ребята шмыгнули ко мне в машину. Мы набились, как селедки в бочке. Шампанское, громкая музыка, хлопушки, открытый люк в лимузине – вот мои воспоминания! Катались всю ночь, периодически заезжая в клубы с выступлениями.



- Какие подарки ты им дарила?



- Премиальные – это само собой. Но главным подарком для каждого стал диск с собранием всех их «фабричных» выступлений.



- Не хотелось бы тебе отметить Новый год в тишине, с любимым человеком?



- Не знаю… Я очень скучаю в пуританской спокойной семейной жизни. Поэтому очень благодарна своему любимому мужчине за то, что он дает мне свободу. И именно поэтому я ему так нравлюсь! После Нового года мы уезжали с ним кататься на лыжах в Буковель. Позже отправимся путешествовать по Индии.



- Раскрой, наконец, секрет, как же зовут твоего любимого и кто он?



- Я встречаюсь с одним и тем же мужчиной уже 3 года…



- Его зовут Егор?



- … (смеется). Все ты знаешь! Просто он не любит пиариться. У него два больших предприятия. И он мне говорит: «Наташа, меня достает, когда мои секретари просят взять у тебя автограф!»



- Но три года назад, я помню, он ходил с тобой на мероприятия. Тем более, со своими дочками…



- Очень редко. Не любит он этого. Ни он, ни я! Когда мы находимся вместе на мероприятии, где есть журналисты, ко мне проявляется такое количество внимания, что друг другу мы просто не успеваем уделить времени. Ты, вообще, неправильно заметила. Это я перестала ходить по тусовкам.



- Значит, мне везет приходить на те мероприятия, где есть ты. А то, что ты появляешься все время с разными мужчинами. Это как понимать? Любишь собирать вокруг своей персоны слухи или пиаришь тем самым молоденьких мальчиков?



- Я прихожу с тем, с кем на тот момент мне интересно.



- Поддерживаешь ли ты отношения с победителем последнего «ШАНСа» Петей Дмитриченко? Паренек пылал к тебе чувствами…



- Я не могу разорваться на всех. Кроме моей семьи, окружение вокруг меня меняется довольно часто. Те, кто остаются со мной на годы – это редкий случай. Не каждый может выдержать мой характер (смеется).



- У тебя много настоящих друзей?



- Нет. Я ценю тех, кто рядом со мной не первый год.



- Ты – очень сильная женщина. Легко ли тебе общаться с подобными, или ты пытаешься оградить себя от них?



- Наоборот. Мне интересно общаться с теми людьми, у кого я могу чему-то научиться. Мне очень скучно со слабыми! Это правда. И страшно не люблю, когда мне льстят.



- Вернемся к личной жизни. Не было ли у вас желания узаконить свои отношения с Егором?



- Скажу тебе честно, я просто не понимаю смысла во многих традиционных законах жизни. Я - человек, который всегда нарушает правила. Не потому что хочет их нарушить, а потому что мыслит по-другому. Я не пользуюсь общепринятыми понятиями и не являюсь среднестатистическим человеком хотя бы потому, что я – артист. Если бы Дима (Дмитрий Чалый – бывший муж Натальи Могилевской – прим.авт) в свое время не настаивал так сильно на нашей свадьбе, тогда, может быть, все было бы по-другому… Я дала слабинку, сказав «Да, я согласна». Потом уже нельзя было забрать свои слова обратно… В принципе, все, с кем я встречалась до Димы, знали мою позицию. Я, вообще, не вижу смысла в официальном браке. В этом смысл только юридически. Если бы у нас с любимым были миллионы, которые пришлось бы делить, то, только тогда я, может быть, подумала о том, чтобы узаконить отношения. И то, это означает недоверие. Пока я не вижу ни одной причины, чтобы выходить замуж.



- Но о детях-то ты задумывалась?



- Конечно… (минута молчания). Просто вначале я хочу полностью реализовать все свои мечты и желания. В этом смысле европейский менталитет более продвинут, нежели наш, украинский. Они сначала реализовывают себя в карьере и только потом рожают детей. Я не представляю, как можно одновременно гореть своим ребенком и работой. И только сегодня у меня появляется возможность иметь детей, потому что создана хорошая команда, которая может заниматься шоу-бизнесом в том виде, в котором я его представляю. Поэтому в наступившем году я могу себе позволить уйти в декретный отпуск!



- Кого больше хочешь: мальчика или девочку?



- Нет разницы. Более того, я двоих-троих хотела бы. Сколько хватит здоровья!



- Что ж, удачи тебе в этом нелегком, но приятном деле!





