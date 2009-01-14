Лера Кудрявцева решилась на пластику

Одна из самых сексапильных ведущих, Лера Кудрявцева, ставшая очень популярной на телевидении, пострадала от собственной востребованности. От грима, который шоу-звезда вынуждена ежедневно накладывать на лицо, кожа стала дряблой и морщинистой. Белокурая красотка была вынуждена даже обратиться за помощью в специализированную клинику. Морщины Экс-ведущую «Муз-ТВ» Леру Кудрявцеву называли девушкой без возраста. Имея взрослого сына, Лера всегда выглядела на восемнадцать. Длинные светлые волосы и тонкую как пергамент кожу лица звезда «Муз-ТВ» считала своей гордостью. Но с приходом популярности фигуристая красотка стала испытывать серьезные проблемы с внешностью. График съемок телезвезды настолько плотный, что Кудрявцева практически круглосуточно находится в гриме. - Даже самая дорогая профессиональная косметика очень сушит кожу. После такого мейкапа кожа нуждается в интенсивном увлажнении, - рассказывает врач одной из элитных столичных клиник красоты, - а если слой грима накладывается ежедневно - это просто катастрофа для лица. Пластика За помощью Кудрявцева обратилась в одну из элитных клиник красоты в самом центре Москвы. Докторам Лера пожаловалась, что в последнее время кожа лица стала сухой, появились заметные морщины, которые стало трудно убрать даже с помощью грима. - Для меня очень важно хорошо выглядеть, и я готова потратить любые деньги, чтобы вернуть красоту, - заявила врачам Кудрявцева. - Пусть это будут даже болезненные процедуры. Осмотрев пациентку, медики пришли к выводу, что телезвезда нуждается в интенсивном курсе омолаживающих процедур. Чтобы восстановить эластичность кожи и убрать морщины, Кудрявцевой назначили объемную коррекцию биогелем «Рестилайн» в области носогубных складок и губ. - Кроме этого пациентка пройдет курс косметического массажа по методике Жаке, или, как его еще называют, щипкового. Эта процедура хорошо стимулирует обменные процессы, - продолжает пластический хирург. - Заключается он в том, что массаж делается посредством пощипывания кожи. Процедура болезненная, но очень эффективная. После обновления лица врачи не рекомендуют 37-летней Лере несколько дней выходить из дома. Кстати сказать, в последнее время телеведущая решила основательно заняться корректировкой своей внешности. Некоторое время назад Кудрявцева увеличила себе грудь, хотя неоднократно заявляла, что против пластических операций. - Женская красота должна быть натуральной, - заявляла в своих интервью эффектная блондинка. - За собой нужно следить, и тогда не придется прибегать к помощи пластики