Любимый мужчина подарил Гайтане швейную машинку (ФОТО)

У Гайтаны было сразу два концерта за городом, поэтому домой девушка вернулась только около трёх ночи. Там ее ожидал любимый, друзья, новогодняя вечеринка в самом разгаре и, конечно же, масса подарков. Сюрпризом «под елку» от любимого стала швейная машинка. Оказывается, Гайтана давно о ней мечтала. «Очень хочу вспомнить о своих навыках шитья и собственноручно сделать какие-то детали интерьера – очень люблю их изменять под настроение. Раньше сама находила ткани, а пошил доверяла маме. Теперь все буду делать сама, также планирую моделировать и одежду для друзей наших меньших», - говорит Гайтана. Любимому человеку, имя которого "тщательно" скрывается, Гайтана подарила большие статуэтки рок-музыкантов: басиста и барабанщика. Напомним, в одном из своих многочисленных интервью, темнокожая певица всё-таки созналась, что хочет пятерых детей от своего продюсера Эдуарда клима. В одиннадцать утра Гайтана уже была в самолете. Новогодние каникулы певица решила провести в одном из своих любимых городов – в Ницце. По словам Гайтаны, отпуск был просто волшебным: прекрасная погода, хороший город, вкусная французская кухня. Романтичным прогулкам не помешал даже дождь: Гайтана и ее любимый приобрели большой зонт, под которым чувствовали себя еще уютнее. Стать «незаметным» хотя бы пару недель – это настоящее наслаждение для парочки Гайтаны и её любимого продюсера Эдуарда Клима.