Катя Лель: «Бог послал мне спасение в лице Игоря»

14 января 2009, 13:41

Приблизительно в конце весны в семье певицы ожидается пополнение. Кто появится на свет, мальчик или девочка, для Кати Лель не имеет большого значения.

Сам факт того, что у нее будет ребенок, Лель воспринимает как счастье, дарованное после череды нелдегких испытаний. О том, почему она скрывала свое интересное положение, и что у нее сейчас происходит в жизни, Катя поделилась в беседе c DailyShow. - Катя, из-за вашей секретности даже поползли слухи, что вы ждете двойню!
- (Смеется) Что вы! Это, наверное, мой огромный живот внушил такие мысли. Мне кажется, что он нереально огромный. Тем не менее, у нас будет пока что один ребенок, а в идеале мы с Игорем хотим двоих. И я уверена, что у нас непременно будет мальчик и девочка.
- Имя уже придумали?
- Это секрет! Я очень серьезно отношусь к этим вещам, так как считаю, что имя определяет судьбу человека. А еще говорят, что когда мать впервые взглянет на своего малыша, имя для него снизойдет свыше. Не знаю, может, так у меня и случится. В любом случае мне хочется дать ребенку какое-то необычное, красивое и… счастливое имя!
- А почему вы так упорно скрывали факт своей беременности?
- Пока удавалось, скрывала, и это легко объяснить. Дело в том, что о счастье нельзя кричать, делиться им с посторонними людьми, иначе можно его спугнуть. А ребенок для меня это огромное счастье. За последний период в моей жизни было столько негатива, что встреча с Игорем (бизнесмен Игорь Кузнецов, муж певицы – М.Ф.) и последующая беременность воспринимается мной как подарок судьбы. Поэтому я стараюсь оберегать то, что мне дорого. Вокруг ведь так много недоброжелателей. Так что, как говорится, береженого бог бережет!
- Вы с Игорем знакомы больше трех лет. Почему со свадьбой так долго тянули?
- Так сложились обстоятельства. Вообще-то Игорь сделал мне предложение через пару недель после нашего знакомства в 2005 году. Но я была погружена в судебные разбирательства, и время было неподходящим для свадьбы, как вы понимаете. Как только я поставила в отношениях с бывшим продюсером точку, стало возможно заняться личной жизнью.
- Несмотря на то, что бракосочетание вы устроили засекреченное, журналисты в тот же день дали не самые лестные заголовки: типа, Лель вышла замуж на двадцать шестой день после смерти продюсера!
- Это было омерзительно! Хоть бы удосужились правильно посчитать – это был ровно сороковой день. Но какое это имеет значение? Я что обязана была скорбеть по Волкову и вообще отказаться от личных планов? Я поэтому и не хотела афишировать свадьбу – не хотелось такой грязи. Но Игорь меня успокоил – не расстраивайся, говорит, теперь у тебя другая жизнь.
- Если не ошибаюсь, у вас случилась любовь с первого взгляда?
- Теперь, по прошествии времени, могу твердо сказать – да. Мы познакомились на концерте Володи Преснякова на Украине. Игорь первым обратил на меня внимание. Я еще в тот момент подумала, какой нахал – сверлит меня взглядом! А потом Игорь и вовсе «обнаглел». Обратился ко мне с вопросом: «Катя, а у вас есть мармеладный?» Я честно ответила, что нет и не удержалась от улыбки, так как его дерзкий вопрос мне понравился.
В итоге мы проболтали до утра и с тех пор уже не расставались. А я ведь не собиралась в тот день идти на концерт, так как была уставшая, но сестра уговорила. Представляете, одна секунда, и судьба сложилась бы иначе!
- Получается, будущий муж покорил вас наглостью?
- Ну, мне кажется, настоящий мужчина должен быть немного дерзким. Главное, чтобы за этой дерзостью не стояло самолюбование и бахвальство. В Игоре этого нет. Наоборот, он не делал ничего такого, чтобы мне понравиться. Просто вел себя естественно, и этим меня покорил. Мы познакомились в тот момент, когда у меня вовсю шли тяжбы с Волковым, мне было безумно тяжело. И видно, бог послал мне спасение в лице Игоря.
- А как ваши родные отнеслись к Игорю?
- Поначалу мама восприняла его настороженно, хотя я и сестра ей все уши прожужжали! (Смеется) Но когда они познакомились поближе, она поняла, что дочь попала в надежные руки, и опасаться нечего. Мама хочет, чтобы мой брак был таким же счастливым, как у них с отцом. Отец маму просто боготворил, сдувал с нее пылинки, и они счастливо прожили больше тридцати лет. О таких вот отношениях можно только мечтать.
- Замужество и ожидание ребенка сильно изменили вас?
- Конечно! Я стала более спокойным человеком. Стараюсь не нервничать по мелочам и наслаждаться каждой минутой счастья. Ожидание ребенка еще больше сблизило нас с мужем. Игорь очень горд, что скоро станет отцом, хотя говорит, что поверит в это только тогда, когда возьмет ребенка на руки! (Улыбается) Мама тоже ждет не дождется этого сюрприза. В общем, все мы сейчас в приятном ожидании.
- Катя, а вы изменили ритм жизни в связи с беременностью?
- Нет. Я не могу сидеть дома и читать книжки о новорожденных и по психологии отцовства и материнства. То есть я их, конечно, читаю, чтобы быть подготовленной, но мне этого мало. Мой организм требует определенных нагрузок. Поэтому я умеренно напрягаюсь в тренажерном зале, хожу в бассейн, езжу на гастроли. Думаю, что в декретном отпуске я тоже пробуду недолго.
Ощущение любви, спокойствия и оптимизма подталкивают меня к активному образу жизни. И песни у меня теперь исключительно позитивные, в них нет безысходности. Последний свой альбом я посвятила Игорю. Я на самом деле очень благодарна судьбе за этот шанс - наконец-то быть счастливой.

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