«Короли игры» или Великие Комбинаторы нашего времени

За восемь месяцев они побывали десятками персонажей, потому что таковы их герои – притворщики, авантюристы, благородные мошенники и современные Робин Гуды, главные аферисты эфира «1+1» и сериала «Короли игры». Новый проект - адаптация аргентинской теленовеллы «Los Simuladores», где группа местных мачо за деньги придумывала и разыгрывала различные схемы, чтобы восстановить справедливость. Первый сезон стал телехитом, второй – тоже. И эстафету тут же перехватили Испания и Чили, со своими версиями. А в 2007 году свой вариант предложили и российские продюсеры, пригласив для реализации проекта замечательных актеров и пятерых молодых, но отмеченных международными наградами режиссеров: Валерия Рожнова, Алексея Рудакова, Владимира Котта, Максима Субботина и Ванно Бурдули. Все началось по стечению обстоятельств. Некая строительная компания решила снести жилой дом, а жильцы были очень даже против. Но никакие жалобы ни в какие инстанции не помогли. И четверо молодых людей решили разыграть комбинацию по спасению своего дома. Врага, как известно, надо знать в лицо, поэтому сперва они собрали всю информацию по владельцу компании, а потом сделали так, что его собственная – очень суеверная - жена запретила ему строить здание в этом проклятом месте. Соседи каким-то образом узнали, что обязаны своим спасением Максиму, Степану, Роману и Кеше, и стали обращаться к ним со своими вопросами – у кого учительница придирается к сыну, кто с судьей не может договориться, а другие – с налоговой…. Так молодые люди решили организовать свою фирму и помогать порядочным людям в решении их проблем, плюс зарабатывать деньги. При этом каждый из четверки может реализовывать себя: ловко собрать информацию, обработать ее, увидеть нестандартное решение, организовать операцию и виртуозно, как роль в спектакле, исполнить возложенную на каждого миссию. Никакой крови, насилия, перестрелок и трупов – все интеллигентно, с выдумкой, огоньком, а главное – с юмором. Не зря, мозг команды – «Максим» Дмитрий Шевченко известен тем, что коллекционирует клоунов. «Первого клоуна мне подарила в мохнатой древности моя бывшая жена, - сознался он. - В те времена я служил в театре, и всегда брал его с собой на гастроли. Со временем я так с ним сдружился, что стал считать его своим коллегой. По-моему клоун - это самое первобытное воплощение актерства. Мы паяцы. Такова наша судьба. И мне кажется забавным окружать себя такими коллегами. Я не собираю венецианских клоунов (знаете есть такие пупсиковые, красивые, карнавальные). Все мои ребята - это потасканные полупьяные шуты. У меня их штук 30-40, моих славных парняг». В реальной жизни, правда, актерам не всегда удавалось провернуть все так, как им хотелось. Так однажды группа снимала вечеринку Панков-наркоманов и арендовала для этого настоящую квартиру в элитном районе Москвы. Хозяйка апартаментов решила немного подзаработать денег, пока ее муж уехал в командировку, и впустила к себе группу. Антураж, конечно, был колоритный – панки, наркоманы, окурки, бутылки, наркотики, плакаты Мэнсона… И тут, как в анекдоте, муж вернулся их командировки раньше назначенного времени. Спокойно открыл дверь своим ключом, зашел в гостиную и увидел веселую компашку наркоманов. Хорошо, хоть своей супруги в ней не заметил. Правда, хозяин не проявил никаких признаков паники, довольно быстро взял себя в руки и сказал всем выметаться. И просто как в кино дал на сборы 10 минут. Правда, без угроз. «Мы с горем пополам каким-то чудом сняли еще один кадр, - рассказывает режиссер Максим Субботин, - с которого собственно и начинается серия, и поспешили покинуть квартиру. Хозяина не уломал даже Оскар Кучера! Казалось бы, серьезный проект, все дела, однако нас просто вымели вон, как котят… Но это было забавно!»