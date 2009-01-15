Вместо Уитни Хьюстон в «Телохранителе» - Ольга Погодина (ФОТО)

В сегодняшней правде жизни романтика отходит на дальний план, а на первом появляются суровые бодигарды – неотъемлемые атрибут современного хозяина жизни. Впрочем, в сериале, который идет в эфире «1+1» достаточно и лирики и опасности. С одной стороны в 12-сериях этого экшна лихо действуют сотрудники частного охранного агентства «Командор», которые принимают участие в дипломатических миссиях, решают конфликтные ситуации и одни из немногих профессионалов могу обеспечить защиту клиента по категории высшей степени. С другой стороны – любой телохранитель имеет право на свою Хьюстон и поэтому без любовной истории тоже не обойтись. Не зря сериал называется, как и давних кинохит – «Телохранитель». Итак, объектом защиты становится вдова крупного бизнесмена и героиня «невесты-ведьмы» Сергея Безрукова - Наталья Белковская. Незадолго до гибели Борис Белковский получает информацию от своего конкурента, что ему предлагали купить секретные документы компании Белковского. Значит, за его спиной в «ближнем круге» начинают происходить какие-то темные игры, и Борис обращается в частное охранное агентство, нанимая телохранителей для… своей жены, которой завещал акции компании. Как оказалось – очень своевременно, так как из отпуска делец уже не возвращается. А Наталья получает персональную охрану и становится камнем преткновения в махинациях бывших сотоварищей мужа. «Сюжетная линия сериала чем-то схожа с американским фильмом с Уитни Хьюстон, - соглашается исполнительница главной роли Ольга Погодина. - Я играю бизнес-вумен, которая после гибели мужа нуждается в постоянной охране, и ей нанимают личного телохранителя. Между ними возникают любовные отношения, но, как и в американском фильме, все заканчивается расставанием…». Персонального Кевина Костнера актрисы в сериале сыграл Эдуард Трухменев - актер с внешностью атлета. На съемках ему пришлось выложится не только актерски, но и физически, так как его герой и стреляет, и бегает, и совершает умопомрачительные прыжки, и носится на машине – в общем, действует как влюбленный супергерой. Хотя Ольга Погодина ужасно боится летать самолетами, зато обожает экстремальное вождение. Как раз перед съемками сериала она окончила курсы вождения и получила права, поэтому глядя, как лихачат каскадеры в авто на площадке «Телохранителя» - тоже попросилась за руль. Теперь у нее планы – продолжить обучение по экстремальному вождению. А потом – купить собственный автомобиль.