Анастасия Стоцкая: «Cамые лучшие годы в своей жизни я провела с мужем!»

Неприятная история произошла с Анастасией Стоцкой. Личная жизнь певицы даже в период контракта с Филиппом Киркоровым была за семью печатями. О ее венчании общественность узнала только через несколько лет. А тут в одночасье выяснилось, что Настя и ее супруг - актер Алексей Секирин -- уже давно не живут вместе. Громкая новость тут же облетела все интернет-порталы. Поговаривают, что люди из близкого окружения этой пары, узнав об этом, долго не могли прийти в себя. Обеспокоенные этими событиями, мы решили уточнить у самой певицы, что из этого правда, а что - домысел. Анастасия Стоцкая впервые рассказывает всю правду о расставании с мужем. «С Лешей встречались с института»



- Настя, со стороны вы с Алексеем всегда казались идеальной парой. Что же все-таки произошло?

- Мы с Лешей, как нормальные люди, не готовы жить по законам шоу-бизнеса и делать пиар на личной жизни. В гражданском браке мы прожили 7 лет и до сих пор любим друг друга. У нас прекрасные отношения. Мы родные люди, столько всего испытали вместе. Конечно, неприятно сейчас находиться в этой ситуации. Но наступил критический момент: накопилось какое-то раздражение, обиды, на которых мы стали замыкаться. И чтобы не мучить друг друга дурацкими мелочами, претензиями типа «я тебя не вижу», «а ты не помыл посуду», а ты еще что-то… В общем, чтобы быт не разрушил наши искренние отношения окончательно и мы смогли, сохранив чувства, не стать врагами, решили разъехаться. И, кажется, приняли верное решение двух взрослых и достаточно мудрых людей.



- Но ведь ты и до этого никогда особо публично не рассказывала о своем браке.

- Да. Хотя встречались мы еще со второго курса института. Просто после 4 лет совместной жизни нас начали настойчиво расспрашивать и практически вымогать информацию. Я как честная, порядочная девушка не выдержала этого бесцеремонного напора и призналась, что у меня есть любимый, с которым мы давно живем вместе. Чуть позже пресса узнала о нашем венчании, хотя мы не собирались об этом говорить, нам предлагали (даже звонили Лешиным родителям!) продать снимки с церемонии за весьма крупную сумму. Но мы были категорически против.



- Знаю, что вам непросто было принять такое решение. Но кто стал инициатором и первым сказал, что есть смысл пожить отдельно?

- Сейчас уже и не помню. Мы с лета не живем вместе. У Леши было много съемок в кино, мы редко виделись. А сейчас, хоть и живем на разных площадях, встречаемся по два-три раза в неделю. Леша снимается, я записываю альбом, много репетирую. У меня идет подготовительный период перед выходом первого сольного диска и новой программой с живыми музыкантами.

- Шоу-бизнес перевесил чашу весов, и ты отдала предпочтение работе, а не личному счастью?

- Если раньше я что-то готовила дома, занималась уютом, убирала, то сейчас села на диету, ем только морковку, диетические хлеб и кефир. Дома не убираю, в этом мне помогает помощница.



- Как при такой осторожности тайное стало явным?

- Мы не собирались об этом говорить. Просто в одном интервью меня спросили, есть ли у вас молодой человек. Я призналась, что есть, но сейчас мы решили пожить отдельно. Хотя сказала всего пару фраз: мы разъехались, но это не значит, что навсегда. И этого хватило. Меня вообще очень легко вывести на чистую воду.

Я считаю, что это вульгарно и пошло делать личные переживания достоянием общественности. На днях посмотрела интервью Ксении Собчак с Анастасией Волочковой и была в шоке. С одной стороны, Волочкову жалко, а с другой – сама виновата, потому что «грязное белье» ни в коем случае нельзя выносить на всеобщий суд. Многие артисты делают на этом пиар, но в этой же ситуации есть фактор личного воспитания и восприятия себя в окружающей среде. Для нее это, может быть, нормально, но для меня - нет.



- Настя, неужели, столько лет работая в шоу-бизнесе, ты до сих пор не приняла его правила игры?

- Нет, я очень доверчивая. Наверное, это большой недостаток. Язык не так подвешен. Есть журналисты-психологи, которые могут выудить из артистов все, что им нужно. После того интервью, о котором я говорила, появилась публикация, якобы Леша «сидел» на моей шее и безумно ревновал. Причем он сам после этого материала даже слова мне не сказал. Мне самой стало неприятно, и я ему позвонила. Не хочу, чтобы его выставляли в неприглядном свете.



- А что из этого действительно было правдой?

- Да все полный бред. Леша всегда был таким же добытчиком, как и я. Мы зарабатывали абсолютно одинаково. То, что он менее известен, не значит, что он «сидел» на моей шее. Естественно, были какие-то конфликты: представления о семье у нас всегда были разные, но при этом Лешка - замечательный, талантливый и добрый. Его все обожают. (Улыбается.) Он - душа компании, человек-праздник. Без него ни одна вечеринка пройти не может. Его разрывают на части. С ним всегда всем хорошо. А уж о какой-то ревности говорить просто смешно. Я его ревновала, доставала и третировала гораздо больше, чем он меня.



«Делить имущество не было даже в мыслях»



- Наверное, все ждали пикантных подробностей, а поскольку от тебя их получить было невозможно, желтая пресса нашла выход и сама все придумала.

- Да, даже если бы и было, что рассказать, я бы никогда в жизни не стала этого делать. Жить с человеком столько лет, а потом его же и опускать - это недостойно.



- Прости за нескромность, а делить совместно нажитое имущество вы как-то собираетесь?

- Даже в мыслях не было. Мы с Лешей вместе делали ремонт, обустраивали квартиру, в которой я сейчас живу. И он даже не заикнулся о том, что ее можно поделить. Леша - нормальный мужчина, ничего плохого о нем я сказать не могу. Только такого человека я могла полюбить в жизни по-настоящему. Я, как и он, думаю, что рано или поздно мы все равно воссоединимся, потому что лучше него никого нет.



- Неужели и сейчас, когда ты вроде как свободна? Кавалеры не донимают тебя своим вниманием?

- Мне кажется, мужчины научились определять, когда женщина свободна. Видимо, психологически я еще не свободна, поэтому никто не достает и даже не пытается. По женщине видно, когда она в поиске, а когда спокойна. Сейчас я не в поиске, да и никогда в нем не находилась. Если кому-то я приглянусь и человек захочет меня добиваться, ради Бога. Любой женщине приятно какое-то внимание, но это еще не значит, что все зайдет слишком далеко, хотя, может быть, и зайдет, не знаю. Я не гонюсь за миллионером и не отношу себя к женщинам, которые изо всех сил выискивают себе лучшую партию. Мне с этим человеком было комфортно, конечно, случались какие-то моменты, но у кого их не было. Хорошего все-таки гораздо больше, и я не хочу говорить плохо о мужчине, которого я все равно люблю и знаю, что он меня тоже.



- Строите ли вы какие-то планы на будущее?

- Пока нет. Но никто не исключает возможности, что я или он встретит кого-то на своем жизненном пути. Мы нормальные, цивилизованные люди. Когда мне было 19, мы били посуду и ругались. У нас было все: безумная страсть с уходами, приходами, возвращениями, слезами. Мы были вместе, когда никто о нас ничего не знал, поэтому пока самые лучшие годы в своей жизни я провела с Лешей. Что будет дальше, одному Богу известно, но мне хотелось бы быть рядом с этим человеком.

