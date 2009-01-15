Список стран участников Евровидения 2009

В список вошли такие страны, как Албания, Андорра, Армения, Великобритания, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, БЮР Македония, Грузия, Венгрия, Греция, Исландия, Испания, Ирландия, Израиль, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Франция, Швеция, Швейцария, Турция и Украина. В двух полуфиналах (12 и 14 мая 2009 года) примут участие по 19 участников. С каждого полуфинала будут отобраны по 10 песен для участия в финале (16 мая). Большая четверка (Франция, Германия, Испания и Объединенное Королевство), а также победитель прошлогоднего конкурса Россия примут участие только в финале Евровидения. В декабре 2008 года Латвия отказалась от участия в Евровидении-2009, объяснив свое решение тяжелой экономической ситуацией в республике. Однако накануне, 13 января, специалист по общественным отношениям Латвийского телевидения (ЛТВ) Иевиня Анцена, заявила, что благодаря резонансу в обществе и поддержке, оказанной Латвии рядом организаций, появилась надежда, что Латвия все-таки будет представлена в Евровидении-2009. В связи с этим ЛТВ сейчас ищет возможности по привлечению необходимого финансирования. Словакия возобновила свое участие в конкурсе после почти 10-летней перемены. А Сан-Марино, который принимал участие в Евровидении-2008, не будет представлен в Москве. Жеребьевка, которая определит, в каком из полуфиналов будут выступать 38 участников, состоится 30 января в Москве. Жеребьевка, которая определит порядковый номер выступления полуфиналистов и финалистов, состоится в средине мая. ЕВС запустил также новый веб-сайт для Евровидения, на котором можно найти последние новости конкурса и ознакомиться с его историей. Тем временем Первый Национальный продолжает до 16 января принимать заявки на национальный отбор представителя Украины на Евровидении-2009. Финал Евровидения-2009 состоится 16 мая следующего года в Москве. Россия получила право на проведение конкурса после того, как представитель этой страны Дима Билан с песней Believe Me стал победителем Евровидения-2008, который состоялся в столице Сербии Белграде. Украинская певица Ани Лорак завоевала второе место.