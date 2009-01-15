Могилевская спит с пауками и ест из грязной посуды...

Исполнительница написала о своих впечатлениях от пребывания в экзотической стране. "Все это время я путешествую по самым глухим уголкам Индии. Без телефона и интернета, горячей воды и всех прочих достижений цивилизации. Изучаю новые для себя законы и традиции. Много нового узнала о себе... Например, что я жутко капризная, и совсем не ожидала такого экшена. Напоминала себе героиню в "Роман с камнем", которая все никак не могла поверить, что вокруг не сон, а вполне ощутимая реальность", - пишет Могилевская. Продюсер "Фабрики звёзд-2" подробно описала свой был в Индии. "Я ем из посуды, мытой в реке, в которой еще стирают, моются, и даже чистят зубы (ящик питьевой для себя мы таскаем из каждого города за собой... Пауки,муравьи и летучие мыши - луТшие друзья... Чемодан легче нести, если из него сделать рюкзак. Я научилась спать под крики ночных птиц, пение мусульман, музыку в 4 утра и взрывы салютов в храмах индусов и даже под многочасовую барабанную дробь. Я поняла, что чили - это просто кетчуп в сравнении с приправами "аборигенов", и что "но спайси" нельзя потому, что мясо "деньджероус". Что скрученный сушеный листик - это сигарета, а вообще нормально курить марихуану, лучше в храме, но можно и без. Что в автомобиль можно посадить 10-12 детей, если только в нем нет стекол. Что не так уж плохо мы живем на Украине, что стоит любить и уважать свою страну", - пишет Наталья Могилевская. Несмотря на всё то, что Наташ перечислила в своеё дневнике, она твёрдо знает, что хочет вернуться в Индию. "Я скоро возвращаюсь. Еще неделя Аюрведы и самолет домой. Мне было очень интересно и несмотря на капризы и неприятие в начале, решила, что обязательно еще сюда вернусь", - утверждает туристка Могилевская.