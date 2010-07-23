Александр Егоров: «Верю, что удается создавать качественный продукт»

Привычно недолго длится отпуск. И каждый по-своему его использует. Певец и композитор, ведущий авторской программы «Неформат» на телеканале «СИТИ», знает тот момент, когда пора возвращаться в рабочее русло. - Отдыха много не бывает. С этим я полностью согласен. Но бывают моменты, когда ты устаешь от отдыха. Такого я не люблю. Недельку-вторую ты можешь отдыхать, околачиваться. Но когда этого становится чересчур много, ты просто начинаешь сам себя ненавидеть за бездеятельность. Вот это тот самый момент, когда я себе говорю, что пора возвращаться в рабочий режим. При этом я всегда определяю отдых отдельно от творчества, хоть и никогда не относился к процессу творения как к работе. Если я не творю, значит я рыбачу. Это то увлечение, которое служит основной программой моего отдыха. Я без этого себя не представляю. Работа не ждет. После недолгого отдыха Александр с новыми силами вернулся в процесс создания своего нового альбома. - Я пока не хочу раскрывать тематику второго альбома. Пусть это будет моей прихотью. Но с уверенностью могу сказать, что он будет определенно отличаться от прошлого. Над созданием альбома кропотливо работает вся моя команда в сотрудничестве с известным аранжировщиком Валерием Тишлером. Я искренне рад нашей совместной работе и верю в то, что нам удается создавать качественный продукт для нашего слушателя. Не менее плодотворно протекает рабочий процесс и над авторской программой Александра Егорова «Неформат», которая выходит на телеканале «СИТИ». С недавних пор на сайте www.egorov.com.ua в разделе «Неформат» работает анкета участника. Заполнив ее, талантливые и незаурядные личности имеют возможность быть приглашенными редакцией на съемки программы в качестве гостя. Из первой сотни анкет претендентов был отобран Орест Крыса, гитарист группы «ЙоГурт». Программа с его участием выйдет в эфир 5 августа в 23.50 на телеканале «СИТИ». -Я хотел попасть на программу, именно поэтому решил заполнить анкету. Мне очень приятно, что меня пригласили. Но, честно говоря, я на это и рассчитывал, когда отправлял анкету. Неприятной неожиданностью было бы для меня то, если бы меня не пригласили на программу.