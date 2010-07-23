Какой-то Вася не может быть Невским

23 июля 2010, 13:22

Вот и до Александра Невского добралась рука современного российского кинематографа.

Создатели нового исторического блокбастера удивляло – как это подобного не сделали до них. Не считая Сергея Эйзенштейна, который, собственно, не претендовал на сотворение блокбастера и проходит по другой категория – классика большого экрана или Золотой фонд советского кино. 26-го июля зрители «1+1» увидят новый подход к столь яркой и видной исторической персоне, как Александр Невский – «Александр. Невская битва». Идея продюсера-режиссера Игоря Каленова и сценариста «Утомленных солнцем» Рустама Ибрагимбекова состояла в том, чтобы сделать не эпос, а «историю о мальчике, который вступает во взрослую жизнь и учится жить по правилам, которые диктует политика». - Пять лет назад не хватало компьютерной технологии, умения... а сейчас все это появилось, - замечает Игорь Каленов. - Компьютерную графику у нас делают ребята, которые работали на "Монголе". Второй момент — сейчас несколько спал политический пафос. И то меня пытаются обвинить в каком-то политическом заказе. А мы просто снимаем кино, причем мы его решаем не в рамках исторической драмы, исторического эпоса, а мы снимаем нормальное современное кино, шпионский детектив. О том, как тяжело жилось на Руси в то время, не только простому люду, но и князьям. Как были интриги, политическое влияние с востока и с запада, как Александр, юношей взошедший на престол, избежал с одной стороны вторжение татаро-монгол, он договорился с ними, а с другой стороны дал сокрушительный отпор католическим, западным завоевателям. Сюжет фильма начинается за два года до знаменитой битвы со шведами 15 июля 1240 года в устье Ижоры, после которой Александр во всех учебниках был прозван Невским. Молодой правитель Великого Новгорода только вышел из отрочества, его любит простой народ, а мятежные бояре готовят покушения на князя. С юга княжеству угрожает армия Батыя, а шведские рыцари замышляют крестовый поход на Русь. В 19 лет Александр женится на половецкой княжне Александре, и красавица-супруга становится еще одной опасностью для молодого князя… 15 июля 1240 года состоялась знаменитая битва в устье реки Ижоры, притоке Невы, где Александр Ярославович стал во главе небольшого войска. На главные роли искали молодых актеров, ведь и самому Александру было всего 19 лет. «У меня было несколько требований, - рассказывает режиссер Игорь Каленов. - Первое — незамыленность в сериалах. Ну не может князь Александр быть узнаваем как Вася Чорт из сериала "5 отделение милиции"-3. Второе — нам бы хотелось, чтобы это были более или менее славянское лица. Нам нужен был такой Антон Пампушный и мы его нашли. Мы хотели сделать кино о том, какой был человек. Любовь. Друзья. Первое предательство. Первая ревность. Первые враги. Попытка отравления. Его призывают к тому, чтобы биться насмерть с татаро-монголами, хотя это была совершенно бессмысленная вещь. Ясно было, что в одиночку новгородское княжество не устоит и будет полностью разорено. А по правилам той войны, которую вели татаро-монголы, любой город, который оказал сопротивление, уничтожался полностью, под корень. - Еще в детстве — после того, как у меня появилась чудесная книжка-раскраска "Невская битва", — я заинтересовался личностью и делами Александра Невского, - рассказывает режиссер. - Спустя 35 лет у меня появилась возможность реализовать свою детскую мечту — снять о новгородском князе фильм" Актеру пришлось носить в кадре 40-килограмовые доспехи и рубиться 3-килограмовым мечом. Впрочем, основные трюки выполняли профессиональные каскадеры, а в массовке бились ролевики-реконструкторы. - Мы с самого начала понимали, что обычные студенты-курсанты нам не подходят, - говорит Каленов. - Не смогут пятнадцать дней биться на мечах в натуральную силу. И мы пригласили реконструкторов. Они фанатично преданы своему делу, и очень внимательны к деталям. И в какой-то момент, когда мы несколько дней снимали одну и ту же сцену, я вдруг понял, что людей стало больше. "А почему больше?" "Они приезжать стали". Реконструкторы, узнав, что снимается такое неимоверное кино под Ленинградом, они стали приезжать — за еду и жилье. Я их всех конечно поблагодарил, но не может в одной сцене количество людей увеличиваться. Съемки картины проходили в Выборском районе Ленинградской области. В понедельник, 26-го июля в 21.00 на канале «1+1»

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