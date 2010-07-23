Мика Ньютон не может носить кольцо! (ФОТО)

Неделю назад певица Мика Ньютон после очередных гастролей решила сделать себе подарок - ювелирное украшение. В целом, она пришла в ювелирный салон просто из любопытства - посмотреть на ассортимент и цены. Но на одной из витрин заметила кольцо, о котором давно мечтала - с сапфирами (ее любимыми камнями) и бриллиантами. Стоило оно относительно не дорого - около 3 000 евро, потому певица решила побаловать себя и приобрести украшение. Но оказалось, оно ей не по размеру. На слишком тонкие пальцы певицы в салоне не нашлось ни одной модели кольца, что привело в изумление рабтников магазина. Пришлось снять мерки - размер оказался очень маленьким, почти детским - и Ньютон пришлось ждать пока изделие уменьшат. Вчера Мика получила свое украшение с доставкой на дом, а удивленные миниатюрностью ее пальцев, работники салона даже сделали для популярной певицы подарок - сертификат на определенную сумму.