Личная жизнь Марата Башарова

После его романа с фигуристкой Татьяной Навкой, в прессе появилась информация о новом увлечении - российской актрисой Светланой Ходченковой. «Все слухи! На самом деле это очень смешная история - кто-то даже написал, что у нас служебный роман, и проиллюстрировал это кадрами из одноименного советского фильма. Мы со Светой долго смеялись. Но я уже привык ко всему этому и стараюсь не обращать внимание», - сказал 35-летний Марат Башаров в интервью газете «Сегодня». Марат приехал в Киев в качестве «эксперта по отбору участников» для актерского телепроекта Нового канала «Україна сльозам не вiрить». А недавно актер вернулся из Таиланда, где снимался в очередной картине. Ее название он пока не разглашает. Марат Башаров не скрывает, что очень любит свою профессию. «Когда у Марчелло Мастроянни спросили, трудно ли быть актером, он ответил: «Подумайте сами. Я сижу дома, мне привозят сценарий, я его читаю, потом машина привозит меня на съемочную площадку. На площадке мне под пятую точку подставляют стул, я говорю свой текст, а потом мне платят большие деньги и меня любит весь мир. Вот и подумайте, нравится ли мне быть актером», - смеется артист. При это он считает, что слишком перетруждаться на работе нельзя: можно получить кровоизлияние в мозг или инфаркт миокарда. «Поэтому нужно себя беречь для зрителей. Я только раз попробовал заняться чем-то другим помимо актерства — в проекте «Ледниковый период», где попытался стать фигуристом. Не мне судить, насколько хорошо у меня получалось кататься на льду, но главное — я получал от этого удовольствие».