Леонардо Ді Капріо: «Я везунчик долі»

Новий фільм «Початок» – перша фантастична стрічка для відомого американського актора. Компанію на знімальному майданчику Лео склала французька актриса Маріон Котіяр. Зйомки тривали п’ять місяців у шести різних куточках світу. Для цього фільму Ді Капріо схуднув на 14 кілограмів та перечитав багато наукової літератури про сни.Мені було дуже цікаво зніматися у цьому фільмі. Хоча я не можу назвати себе великим мрійником і фантастом. Зазвичай пам’ятаю лише якісь уривки зі снів. А до зйомок у фільмі я підійшов доволі традиційно – прочитав багато різних книжок, наприклад, Фрейда про смисл снів, і намагався все проаналізувати. Але те все було далеке від того, про що йшлося у фільмі «Початок».Я усвідомив, що це світ снів Кріса Нолана. У ньому є своя система та свої правила, які він вигадав особисто. Погодитись на це – означало бути готовим сидіти з Крісом протягом двох місяців і щодня говорити про те, яким має бути цей світ снів і які закони там запровадити.Єдина річ, яку я почерпнув із цього вив¬чення снів, – те, що не існує якогось наукового пояснення психології снів. Усе дуже індивідуально. Якщо подавляти емоції, якісь думки, що виникають упродовж дня, то під час сну мозок ніби вибухає, і пережиті протягом дня історії складаються у сюрреалістичні структури. Коли ми прокидаємося – маємо бути обережними щодо цього всього.Ні, акторський склад не змінювали. Що було особливо цікавим для мене, то це читати оригінальний сценарій із надзвичайно амбіційною структурою. На самому початку Кріс говорив про те, що нам доведеться зніматись у шести різних місцях по всьому світу. І це було неймовірно – побачити сценарій у візуальному форматі. Усі сюжети чітко поєднані між собою, і кожен (стан сну у фільмі) – це абсолютно новий досвід. Коли ви чи то у вкритих снігами Канадських горах, чи то у фургоні, чи то у шахті ліфта, чи то в Парижі або Лондоні, то переживаєте це і маєте візуальне уявлення про ці місця. Мені було набагато легше зрозуміти те, що я собі уявляв, читаючи сценарій. І це лише підтверджує, наскільки важлива наочна інформація.Найперше, що можу сказати: він – справжня національна гордість Японії. Це неймовірно талановитий актор. Більшого джентльмена годі й знайти. Дуже милий, вихований, цілком занурений у свою роботу. Я довго можу говорити про його достоїнства.Ну, як я вже казав, це була надзвичайно амбітна концепція, яку Кріс намагався втілити у життя. І йому це вдалося. Думаю, є небагато режисерів, здатних запропонувати кіностудії сповнений глибокого змісту, наддраматичний, сюрреалістичний сценарій та отримати можливість зняти за ним фільм. Це доказ усієї його попередньої роботи. Коли переглядаєш його роботи, звісно ж, такі фільми, як «Пам’ятай», «Безсоння», то розумієш, що він здатен передати лаконічний і надскладний сюжет і надати йому такого емоційного напруження, що ти починаєш відчувати себе частиною процесу. Тож для мене це означало бути готовим сидіти поруч із Крісом і формувати характер героя, що побував у справжній катарсисній подорожі. І в кінці дня ці різні пласти мрій створюють своєрідний психоаналіз, який наближає до правди й того, що необхідно зрозуміти про самого себе. Ми з Крісом узялись до роботи. Багато обговорювали різні концепції того, як Кобба закидає у світ мрій і яким було його минуле. Також я мав багато приємних розмов із Маріон, зокрема про різну послідовність кінокадрів, що ставали дедалі сюрреалістичнішими та бентежнішими. Що більше ми говорили про героя, то цікавішим все ставало. Це захоплює.Найскладніше? Мабуть, у Марокко. Адже мені довелося бігати гамірними вулицями, де було повно людей. Я почувався, як м’ячик для пінболу: мене кидало від одного марокканця до іншого. Це було трохи виснажливо. Але в кінці дня вся знімальна група із задоволенням усвідомила, яку важку роботу ми зробили.Чесно кажучи, коли читаю сценарій, особ¬ливо не замислююся над цим. Якщо відчуваю, що можу зіграти цю роль, що емоційно вона моя, що це мені цікаво, і, звісно ж, якщо довіряю режисеру, то погоджуюся на зйомки. Знаєте, я везунчик долі. Можу обирати сценарії, які мені подобаються. У мене багато друзів у кіноіндустрії, і це дуже допомагає. Я виріс у Лос-Анджелесі. Серед моїх друзів багато акторів. І кожного дня думаю, як же мені пощастило, що я опинився у цій сфері!Це мій перший науково-фантастичний фільм. Одна з найперших розмов, яку я мав із Крісом, була про те, як нам обом тяжко давалася наукова фантастика. Ми обидва відчували якусь відразу до цього жанру, адже доволі складно емоційно віддаватись тому світу, який для тебе чужий і далекий.Існують культурні зв’язки та існує відчуття, що цей світ цілком реальний, тактильний, що у нього можна легко потрапити. Що далі мандрував герой, то більше я сприймав усе так, ніби то була реальність. Це було необхідно, адже інакше ти не станеш із героєм одним цілим, сам не повіриш у те, що відбувається. А тоді і глядачі не повірять у це. Усе цілком реально.