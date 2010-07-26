Сергей Лазарев выложил в сеть фото голой Кудрявцевой (откровенные фото)

На снимках, сделанных во время отпуска в Испании, теледива загорает топлесс на пляже. Именно эти фото были добровольно опубликованы Сергеем на его блоге в интернете. «Детки, закрыли глазки, - пишет Сергей, - Внимание! Кудрявцева топлес! Никакого фотошопа. Наслаждайтесь. И спасибо мне за фото». В отместку Лера опубликовала на своем блоге несколько фото из своего личного архива, а также снимок, на котором отчетливо видна неудачная татуировка Сергея из хны, которую он сделал во время отдыха. Отметим, что на отдых в Испанию Лера и Сергей отправились спонтанно. Как сообщила телеведущая на своем твиттере, решение отдохнуть на берегу моря было принято прямо в аэропорту: «Поездка во Францию на «Большие гонки» отменилась, мы туда не полетели из- за косяка с моим билетом, - сообщила Лера, - Зато мы купили билеты в другую страну и летим на отдых, вот так! В Испанию! За 10 минут купили билет и практически без вещей летим. Авантюристы».