Жароустойчивая Меган Фокс (ФОТО)

Молодожены Меган Фокс и Брайан Остин Грин вернулись в родной Лос-Анджелес, и романтичных снимков на фоне заката или прозрачной воды нам в ближайшее время не увидать. Папарацци охотятся за молодоженами на жарких калифорнийских улицах. Хотя, возможно, не так уж там и жарко. Вчера Меган Фокс была одета довольно тепло - джинсы и плотная кофта наводят на мысль о том, что у актрисы в машине кондиционер настроен на весьма прохладную температуру. Обратите внимание, что хоть Меган, казалось бы, надела первое, что под руку подвернулось, а все на ней трендовое. Модная косичка - раз, цветочный принт - два, сандалии-клоги на ногах - три, и наконец - бутылка Smart Water в руках. Недавно ходили слухи, что Меган вместе с Домиником Мойнаханом появятся в клипе, который сейчас вместе снимают Рианна и Эминем, но, увы, последние сводки с полей шоу-бизнеса говорят, что Фокс мы там не увидим.