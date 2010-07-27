«Назустріч Мрії» и«Евровидение-2010» объединились, чтобы помочь детям-сиротам

Настоящим семейным праздником для всех телезрителей Первого Национального телеканала станет финал национального отборочного Детского Песенного Конкурса «Евровидение-2010», который состоится 31 июля в Детском Международном Центре «Артек». В прямом эфире телезрители смогу увидеть не только 14 маленьких претендентов на участие в большом конкурсе, который в этом году принимает Беларусь, но и победителей Всеукраинского Фестиваля детского творчества «Назустріч Мрії» - Усок Александру и Лукьянчук Марину - воспитанниц сиротских заведений, которые очень впечатлили своим вокалом звездное жюри Фестиваля, во время отборочного тура конкурса. В этом году девочек пригласили на Песенный Конкурс «Евровидения-2010» выступить в роли гостей, и мы надеемся, что они впечатлят жюри и в следующем году попадут в финал Песенного Конкурса «Євробачення-2011». Выражаем благодарность всем артистам и людям искусства, которые поддерживают творчество детей-сирот. От имени оргкомитета Фестиваля «Назустріч Мрії» хотелось бы особенно поблагодарить Андре ТАН за авторские концертные костюмы для Александры и Маринки, а также за искренние пожелания участницам конкурса… Мы уверены, что для наших маленьких звездочек все возможно, они смогу впечатлить зрителя!!! Надеемся, что в следующем году на «Детском Евровидении» Украину будут представлять именно наши победители Фестиваля «Назустріч мрії»! Мы очень рады, что благодаря сотрудничеству с Первым Национальным, мечта Александры и Марины осуществилась. Они впервые поедут в Детский Международный Центр «АРТЕК» и проведут там неделю творчества вместе с финалистами национального отборочного тура «Евровидения-2010» и будут осваивать опыт подготовки и работы в оригинальном телевизионном проекте, работать в режиме репетиций, интервью, и совершенствовать свой концертный номер. Также пройдут мастер-классы с профессиональными визажистами, сценографами, учителями вокала. Но помимо работы дети смогу насладиться общением и отдыхом в детском лагере, о котором мечтают все маленькие украинцы. Именно в своем звездном лагере наши маленькие звездочки Маринка и Александра смогу найти новых друзей и реализовать себя творчески. «Я искренне верю в молодые таланты нашей страны. Считаю, что за ними будущее. Именно они способны сформировать достойный культурный имидж Украины в мире. Хочу, чтобы часть моего творчества в виде концертных костюмов помогла девочкам во время конкурса, придала им уверенности в своей победе, создала атмосферу хорошего настроения, праздника. Желаю Александре и Марине дальнейшего успешного развития их творческой карьеры, хороших учителей и друзей по жизни!» Дизайнер Андре ТАН