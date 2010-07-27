Софию Ротару спасают химиотерапией

С этими мыслями София Михайловна Ротару приехала в клинику, где ей провели процедуру с таким страшным для любого человека названием — химиотерапия! Когда 35 лет назад 27-летней Соне Ротару поставили убийственный диагноз — туберкулез легких, она не поверила своим ушам. В ту пору туберкулез считался смертельным приговором. Более того, позорной заразой, которой болеют лишь одни уголовники, бомжи и прочие пропащие люди. И хотя медики объяснили, что туберкулез — страшное инфекционное заболевание, «подцепить» которое может кто угодно и где угодно, народную молву так просто не перешибешь. Ротару была просто убита своим диагнозом. Как же она будет жить и петь дальше? А ведь карьера ее была в самом расцвете. Потянулись долгие дни медицинских обследований и ужасных процедур. Пришлось принимать горы медикаментов. Болезнь победить все-таки удалось. Но не зря говорят, что до конца туберкулез излечить невозможно. Как и всем больным, перенесшим это заболевание, Ротару несколько раз в год приходится повторять курс лечения во избежание рецидивов. А они не заставляли себя ждать... К тому же Софию Михайловну достала тяжелейшая астма, из-за которой у звезды начались проблемы с голосом. Певице пришлось даже переехать жить в Крым — только местный целебный морской воздух и спасал ее легкие. — Да, Ротару перенесла туберкулез. Вызывает уважение ее мужество не скрывать этого и остаться в строю, чтобы достойно дарить свой талант людям! — подтвердила «Тайнам звезд» Вера Стриж, старший научный сотрудник Национального института фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Яновского в Киеве. Слава богу, медицина не стоит на месте. Спустя несколько десятилетий медики открыли новый способ борьбы с последствиями туберкулеза. Химиотерапию, которая чаще ассоциируется у нас с больными раком. Сейчас «химия» — наиболее действенный метод избавления от оставшихся в организме бактерий, которые могут жить там годами. Решилась прибегнуть к этому методу и Ротару. Как стало известно нашему журналу, недавно в одной из клиник звезда прошла курс химиотерапии. Он должен помочь великой певице наконец-то победить проклятую болезнь.