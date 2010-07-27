Светлана Лобода устроила «Революцию»

«Революция» - так называется новый сингл о любви. Сильный в некотором смысле провокационный - это вызов обществу, вызов самой себе в достижении самых невероятных целей. Авторами сингла выступили Юлия Осина-Фридман и Паша Ситрова известные в московских кругах авторы по работе с Лолитой Милявской и другими известными российскими артистами. С девушками, к слову, в скором будущем Лобода планирует выпуск новой коллекции одежды. «Революция» - наше детище, которое мы создавали на протяжении трех месяцев», делится Лобода. «С девченками-авторами чувствую настоящий творческий тандем. Это музыка, которую хочется оставлять после себя. Сейчас новый этап в моем творчестве. Надеюсь, что песню публика оценит по достоинству и обещаю, что клип будет революционным. Я рада что, наконец, буду петь то, что хотела всегда - настоящую взрослую музыку». Поговаривают, что к сентябрю Светлана Лобода обещает очередную бомбу замедленного действия - переход в совершенно новый стиль исполнения, что повлечет за собой полную смену имиджа вплоть до изменения имени проекта «Светлана Лобода». Премьеру песни «Революция» смотрите тут.