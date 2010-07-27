Московские фанаты подготовили народ к приезду U2

27 июля 2010, 17:20

Всего месяц остался до самого ожидаемого концерта этого года. Сколько было потрачено нервов фанатами этих ирландских рокеров, да и отечественные музыкальные СМИ тревожно следили за развитием ситуации c ее лидером.

Как вы уже поняли, речь идет о грядущем выступлении легендарной группы U2 . Но вот все тревоги улеглись, Боно уже вновь в рабочей форме, и первый концерт в рамках «3600 Degree Tour» пройдет уже через неделю в Турине. Ну а Москва потихоньку готовится к этому мероприятию. Российским промоутерам, которые и осчастливили отечественных меломанов привозом U2, активно помогают фанаты группы. Большинство поклонников ирландских рокеров крепко спаяны всероссийским фан-клубом U2, представители коего с самого начала вышли на контакт с компанией SAV Entertainment и успели заявить о себе еще на пресс-конференции, посвященной U2, в конце 2009 года. Активной деятельности этой фанатской формации можно лишь позавидовать: пока еще являясь неофициальным, фан-клуб уже начинает активно подумывать о получении официального статуса от группы или от сайта u2.com. Ну а между тем ребята вовсю готовятся к приезду своих кумиров. Несколько месяцев творческая группа фан-клуба проводила съемки приветственного клипа для U2. Работа уже почти завершена, создателям ролика осталось его лишь немного «причесать». И все-таки за месяц до приезда U2 свою работу создатели ролика решили представить на суд публики. В первую очередь этой «публикой» были сами фанаты группы, ну а затем к ним присоединились журналисты, любезно приглашенные компанией SAV Entertainment. Собственно ради этого 23 июля в Forma cafe и было устроено т. н. U2-препати. В первую очередь, конечно, это мероприятие выступило как своеобразное напоминание о предстоящем концерте. Где-то задним фоном играли композиции U2, в то время как пришедшие сбивались в кучки по интересам и общались между собой, не забывая при этом фотографироваться у стенда организаторов вечеринки. Примерно в 9 часов вечера для всех присутствующих была объявлена примерная программа вечера: аукцион, презентация фанатского клипа и исполнение каверов на песни U2 фанатами. Жаркий, душный московский вечер тянулся неторопливо. Спустя некоторое время представители фан-сайта взяли слово и рассказали собравшимся о планируемых акциях. В первую очередь эта информация доносилась до журналистов, т. к. фанаты и так в курсе всех идей своего фан-клуба. Так поклонники группы решили устроить флешмоб «Зеленый свет для U2». Во время всей первой песни они призывают всех посетителей концерта поднять вверх любой предмет зеленого цвета; в частности, перед «Лужниками» будут раздаваться большие зеленые трилистники, символизирующие Ирландию. Кроме того, трилистники можно скачать на сайте фан-клуба u2.ru и распечатать самим. Ну а самым важным проектом для фанатов стал упоминаемый выше клип-приветствие для группы. Эта идея появилась у фан-клуба в феврале этого года. Работа над роликом началась в апреле и закончилась лишь в июле. Причем в последнюю неделю съемок создатели ролика решили извести себя, работая над проектом все 24 часа в сутки, снимая и параллельно монтируя ролик, не забывая, конечно, наложить 3D-графику. Задачей клипа является желание создателей передать настроение всех фанатов группы в преддверии визита U2 в Россию. Авторы ролика хотели показать один день в ритме U2 от восхода до заката. В съемках принимали участие более 100 фанатов U2. Насколько удачным оказался этот ролик, решать будут прежде всего музыканты. Фанатам, которые присутствовали на препати, клип понравился. В рамках прошедшего мероприятия прошел и аукцион, на котором представители фан-клуба продавали занятные сувенирные безделушки. «Полностью ручная работа» – так зачастую звучали комментарии ведущих аукциона. Покупателями, ясное дело, стали сами же поклонники группы. По сути, прошедшее мероприятие в большей степени было необходимо самому фан-клубу U2 (правда, вот зачем, остается загадкой). Но при этом, конечно, нельзя не признать, что этот странный во всех отношениях вечер чуть-чуть приблизил так страстно ожидаемый многими концерт, который, напомним, пройдет в СК «Олимпийский» 25 августа.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций рекордно обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять