Московские фанаты подготовили народ к приезду U2

Как вы уже поняли, речь идет о грядущем выступлении легендарной группы U2 . Но вот все тревоги улеглись, Боно уже вновь в рабочей форме, и первый концерт в рамках «3600 Degree Tour» пройдет уже через неделю в Турине. Ну а Москва потихоньку готовится к этому мероприятию. Российским промоутерам, которые и осчастливили отечественных меломанов привозом U2, активно помогают фанаты группы. Большинство поклонников ирландских рокеров крепко спаяны всероссийским фан-клубом U2, представители коего с самого начала вышли на контакт с компанией SAV Entertainment и успели заявить о себе еще на пресс-конференции, посвященной U2, в конце 2009 года. Активной деятельности этой фанатской формации можно лишь позавидовать: пока еще являясь неофициальным, фан-клуб уже начинает активно подумывать о получении официального статуса от группы или от сайта u2.com. Ну а между тем ребята вовсю готовятся к приезду своих кумиров. Несколько месяцев творческая группа фан-клуба проводила съемки приветственного клипа для U2. Работа уже почти завершена, создателям ролика осталось его лишь немного «причесать». И все-таки за месяц до приезда U2 свою работу создатели ролика решили представить на суд публики. В первую очередь этой «публикой» были сами фанаты группы, ну а затем к ним присоединились журналисты, любезно приглашенные компанией SAV Entertainment. Собственно ради этого 23 июля в Forma cafe и было устроено т. н. U2-препати. В первую очередь, конечно, это мероприятие выступило как своеобразное напоминание о предстоящем концерте. Где-то задним фоном играли композиции U2, в то время как пришедшие сбивались в кучки по интересам и общались между собой, не забывая при этом фотографироваться у стенда организаторов вечеринки. Примерно в 9 часов вечера для всех присутствующих была объявлена примерная программа вечера: аукцион, презентация фанатского клипа и исполнение каверов на песни U2 фанатами. Жаркий, душный московский вечер тянулся неторопливо. Спустя некоторое время представители фан-сайта взяли слово и рассказали собравшимся о планируемых акциях. В первую очередь эта информация доносилась до журналистов, т. к. фанаты и так в курсе всех идей своего фан-клуба. Так поклонники группы решили устроить флешмоб «Зеленый свет для U2». Во время всей первой песни они призывают всех посетителей концерта поднять вверх любой предмет зеленого цвета; в частности, перед «Лужниками» будут раздаваться большие зеленые трилистники, символизирующие Ирландию. Кроме того, трилистники можно скачать на сайте фан-клуба u2.ru и распечатать самим. Ну а самым важным проектом для фанатов стал упоминаемый выше клип-приветствие для группы. Эта идея появилась у фан-клуба в феврале этого года. Работа над роликом началась в апреле и закончилась лишь в июле. Причем в последнюю неделю съемок создатели ролика решили извести себя, работая над проектом все 24 часа в сутки, снимая и параллельно монтируя ролик, не забывая, конечно, наложить 3D-графику. Задачей клипа является желание создателей передать настроение всех фанатов группы в преддверии визита U2 в Россию. Авторы ролика хотели показать один день в ритме U2 от восхода до заката. В съемках принимали участие более 100 фанатов U2. Насколько удачным оказался этот ролик, решать будут прежде всего музыканты. Фанатам, которые присутствовали на препати, клип понравился. В рамках прошедшего мероприятия прошел и аукцион, на котором представители фан-клуба продавали занятные сувенирные безделушки. «Полностью ручная работа» – так зачастую звучали комментарии ведущих аукциона. Покупателями, ясное дело, стали сами же поклонники группы. По сути, прошедшее мероприятие в большей степени было необходимо самому фан-клубу U2 (правда, вот зачем, остается загадкой). Но при этом, конечно, нельзя не признать, что этот странный во всех отношениях вечер чуть-чуть приблизил так страстно ожидаемый многими концерт, который, напомним, пройдет в СК «Олимпийский» 25 августа.