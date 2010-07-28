Lama рассказала о неудачном замужестве

Ее первым супругом был цыган. «Как-то я приехала к подружке в маленький районный центр. Там и встретила парня, чем-то похожего на солиста Modern Talking Томаса Андерса. Мы посмотрели друг на друга, пробежала какая-то искра, после чего он сказал: «Выходи за меня замуж!» Я ответила: «Хорошо», - рассказала 34-летняя Лама в интеравью журналу Cosmopolitan. Они официально расписались и стали жить в его кибитке. Поездили по лесам, по полям, тот еще был рок-н-ролл. «Родители вообще не понимали, как я вляпалась в такую историю. Но все равно это было очень круто. Закончились наши отношения, когда мы переехали жить в Ивано-Франковск. Он не смог приспособиться к городу, к девятиэтажке, хотя устроился на работу и очень меня любил. А я не могла больше жить кочевой жизнью. Я хотела музыки и была готова к ней идти. Расходились мы долго и со слезами», - вспоминает Lama. Теперь певица живет в гражданском браке со своим продюсером Виталием Телезиным. Вместе они почти десять лет. «Я вообще коммуникабельная, могу подстроиться и под настроение своего партнера, и под его мнение. Вообще, скажу тебе, это прекрасно, когда мужчина может быть тебе и любовником, и другом, и в чем-то даже папой. Тогда отношения становятся полноценными», - поделилась Lama. Она добавила, что для нее измена - единственная вещь, которую она, наверное, не сможет простить. «Она убивает доверие - ведь где гарантии, что это не повторится снова, снова и снова... Одним словом, вначале нам было сложно: Стрелец и Близнецы (он тоже Близнец, веришь?) - натуры очень творческие. Моего Близнеца нужно все время завоевывать, быть ему интересной. Поначалу я не чувствовала, на какие кнопки, рычажки нажимать, чтобы управлять этими отношениями. Сейчас мы оба знаем, как держать баланс», - заключила звезда.