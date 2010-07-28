Камалия едет на Евровидение

В финал конкурса вышли 14 человек. В ноябре победитель поедет представлять Украину уже на международном фестивале, который пройдет в столице Беларуссии Минске. В жюри конкурса – 7 человек. Преседатель жюри – заместитель генерального директора НТКУ по вопросам международного сотрудничества музыкального развлекательного вещания Валид Арфуш. В составе жюри: продюсер творческого обьединения музыкальных программ НТКУ Влад Багинский, ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михали Поплавский, директор Международного детского центра «Артек» Ольга Поддубная, педагог по вокалу Наталья Ефименко, певица Альоша, певица Камалия. Камалия с благодарностью приняла приглашение Первого национального канала стать одним из членов жюри конкурса. «Детки поют серцем и душой, - сказала Миссис Мира.- Я просто счастлива, что целый день проведу среди талантливых и целеустремленных маленьких артистов. Болею за всех, потому что проигравших в этом финале не будет. И кто знает, может быть, я смогу принять участие в дальнейшей творческой карьере одного из них…». А пока, для маленьких звездочек, Камалия подготовила свой творческий подарок – певица исполнит для них несколько своих песен. Прямую трансляцию праздника можно будет увидеть в прямом эфире Первого национального канала.