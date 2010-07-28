Часы идущие в противоположную сторону… сумасшедший профессор, который молодеет на глазах… самый сильный призыв – Don’t give up! Не сдавайся! – это новый видеоклип от самого успешного электронного проекта Украины Lalo Project на одноименную песню. Трек, который уже попал в компиляции лучших танцевальных песен мировых лейблов. Идея клипа принадлежит продюсеру и фронтмену группы Петру Шерстникову. По его словам, он давно думал о видео для этой песни, но понимал, что оно должно быть таким же необычным, как и сама песня, и энергетика, которую она несет. В результате получился нестандартный мини-фильм, насыщенный деталями и нетривиальным смыслом. «Don’t give up!» «Я наблюдаю за наполнением наших музыкальных каналов, и, к сожалению, часто можно это назвать именно «наполнением» - стандартный набор картинок, смена однотипных кадров, рассчитанных щекотать инстинкты. Пусть наше творчество кто-то назовет «неформатом», но я смело подписываюсь под всем, что мы делаем. Я не буду страдать оттого, что мои треки не крутятся на вокзалах и рынках. Наша аудитория – это люди с эстетическим вкусом, способные читать между строк и видеть не только вершину айсберга. А то, что песню на наших концертах знают наизусть – это само за себя говорит!» - поделился эмоциями Петр. «Puskin records» - это всегда знак качества. Приятного просмотра в скором времени!