Филипп Киркоров засветил ягодицами (откровенное ФОТО)

На открытии конкурса «Новая волна - 2010» Филипп не только появился... в юбке, но и показал многотысячному залу «Дзинтари» свое нижнее белье. Зажигательный хит от Филиппа Бедросовича с говорящим названием «Цыганизация» стал, пожалуй, самым потрясающим номером гала-концерта в рамках открытия фестиваля. 43-летний певец выдавал на сцене па не хуже своей профессиональной подтанцовки и вел себя так, как будто он минимум вдвое моложе. Наряд Киркорова стал главным хитом вечера - юбка в складочку и кокетливая беретка, которые он надел на открытие, - делали его похожим на волынщика, только в руках артиста в качестве инструмента был микрофон. - Я люблю поражать людей своими новым образами, думаю, и на этот раз мне это удалось, - поделился с Life Showbiz Киркоров. - Да, мой костюм смелый, но он абсолютно точно передает настроение песни. В день открытия «Волны» в курортном городке на берегу моря зрителей ждало еще много интересного. Зал буквально охнул, когда на сцене появилась Лариса Долина. Почитателям ее таланта хорошо известно, что она может стремительно набрать в весе и также быстро похудеть, но в такой великолепной форме одну из легенд нашей эстрады поклонники не видели еще никогда. Игорь Николаев, Сергей Лазарев, Игорь Верник и Тимур Родригез поздравили Ларису Александровну с наступающисм 55-летним юбилеем, а она, в свою очередь, подарила публике вместе с Игорем Бутманом импровизированное поппури из мировых и своих личных хитов. На сцене балом правили ведущие-острословы, среди которых очаровательными ляпами не могла не выделиться Ксения Собчак. - А сейчас приветственную телеграмму от Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева зачитает нам посол России в Латвии Вешняков Александр Абрамович... ой, простите, Альбертович, - хохмила Собчак. Кстати, об Абрамовичах. В Юрмале очередной год подряд ходят слухи о появлении на прибалтийском празднике жизни Романа Аркадьевича. Вечером во вторник, когда в «Дзинтари» уже начинался торжественный вечер, одна из его яхт пришвартовалась в рижском порту, но был ли на ней сам олигарх, остается загадкой, ведь на концерте он так и не появился.