Наталья Подольская: Я не случайный человек в нашем шоу-бизнесе

Подольская успела отметиться и на «Славянском базаре» в Витебске… В Москве певица обитает в шикарном жилом комплексе: на его территории есть зоопарк, фитнес, спа, бассейн на открытом воздухе. Здесь мы и беседуем на летней веранде уютного ресторанчика…



– Глядя на твою фигуру, никогда бы не подумала, что употребляешь кофе с сахаром и сливками…



– Я вообще-то по гороскопу Телец и большой любитель поесть, - рассказывает «Собеседнику» певица. - Но, однажды решив соблюдать Великий пост, мы с Володей открыли для себя, что, употребляя в пищу только продукты растительного происхождения, быстро сбрасываешь вес. Я и не знала, что на таком питании очень сильно худеешь! Лично я сбросила 4 килограмма и больше их не набираю.



– А может, потому, что в постоянных разъездах? С чего началась твоя карьера, помнишь?



– По-серьезному со «Славянского базара» в Витебске, где заняла почетное третье место, после которого в 2002-м я переехала в Москву. С тех пор часто приезжаю на фестиваль как гость. Вот и в этом году я выступаю в Витебске с моей новой композицией «Гордость», слова и музыку к которой написала моя подруга Яша. Вообще ее зовут Вика Дайнеко – она дочка Валерия Дайнеко из «Белорусских песняров», абсолютная тезка известной певицы, талантливая темноволосая красавица, шикарно поет и пишет песни. «Гордость» – очень интересная песня в моем любимом гитарном стиле. Это та музыка, которую я всегда хотела петь и сейчас собираюсь это делать.



– Ты получила эту возможность, уйдя от Дробыша?



– Не продлевать контракт дальше стало нашим обоюдным решением.



– Дробыш не уговаривал остаться?



– Витя прекрасно понимает, что у меня есть Володя. Мне стало значительно легче, в музыкальном смысле я расту и развиваюсь рядом с ним. Вместе мы записываемся в студии и гастролируем. Недавно в Минске выступали квартетным концертом: я, Володя и Леонид Агутин с Анжеликой Варум. Волновалась страшно рядом с такими профи, но они меня поддерживали, внушали, что я мегастар (смеется).



– Кому пришла идея такого совместного концерта?



– Началось все 4 года назад с дуэта Лёни и Володи «Аэропорты», к тому же Анжелика в своих сольных концертах часто поет с Володей его песню «Белый снег». Два года назад на конкурсе «Новая волна» родился наш квартет, а в этом году в Юрмале, надеюсь, будет опять же премьера: наш с Анжеликой дуэт. Мы исполним очень трогательную лирическую композицию, текст к которой, кстати, написала сама Анжелика. Это текст-посвящение, с ее стороны – Лёне, с моей – Володе. Я просто с ума схожу от этой песни, она очень личная.



– Деньги на творчество теперь придется тратить из собственного кармана?



– Да, и это сейчас моя самая большая трата. Кстати, плюс окончания моего контракта с Виктором Дробышем заключается в том, что я теперь сама распоряжаюсь деньгами. Сейчас все вкладываю в музыку, в записи, хочу клип снять… Тяжело, конечно, но я не случайный человек в нашем шоубизнесе. Еще в детстве, когда я только начала что-то понимать, решила стать певицей: закончила музыкальную школу, занималась вокалом с девяти лет, только о пении и мечтала. Причем я не играю в это, это моя жизнь, и ничего другого я не умею.



Несмотря на то, что закончила юридический институт, ни одного дня, слава Богу, не проработала по специальности. Сейчас, кстати, восстановилась на факультете вокального искусства в Институте современного искусства. Очень рада, что есть проекты, как «Фабрика звезд», благодаря которым могут появиться такие певицы, как я – без олигархов, нефтяных вышек, только потому, что есть цель. Не могу сказать, что все, кто пробивается к музыкальному олимпу с деньгами, бесталанны, у них просто есть приятное дополнение. Но в моем случае, чтобы развиваться, нужно работать и зарабатывать деньги.



– В роли тамады у вас на свадьбе выступал Дибров. Вы так тесно с ним дружите?



– Впервые я увидела Диму Диброва очень-очень давно, когда он еще на НТВ вел «О, счастливчик!», и мне сразу понравился стиль его ведения, такой нестандартно витиеватый. Ну, вот теперь и склеилось.



– С Володей вы, надо полагать, ни на шаг друг от друга?



– Ну почему. Ко мне приезжает мама, и мы, прихватив сестру, едем после «Славянского базара» на 5 дней в Испанию. А потом – выступать в Юрмалу на фестиваль «Новая волна». Как только это все у меня закончится, я начну жить следующими планами.



– Муж легко отпустил к горячим испанцам?



– (смеется). Я там буду под присмотром, в Испании живут наши друзья. Очень хотелось для себя, для мамы устроить такой праздник, девичник. На самом деле я впервые еду куда-то отдыхать без Вовы.



– А как же медовый месяц в Таиланде?



– Это что-то придуманное журналистами. Как такового медового месяца у нас не было, а дань традициям отдана лишь в одном вопросе: для меня очень важно было перед свадьбой не ночевать в одном доме с Вовой. Мы с сестрами и мамой жили в одной гостинице, оттуда меня уже забирал Володя. А так у нас не было длинных тостов, каких-то выкупов, ужасных конкурсов… Я все это очень не люблю. Обычно на свадьбах тамада смотрится как инородное тело. Собственно, возвращаясь к вышесказанному, поэтому у нас и был Дибров. «Горько» нам прокричали всего раза три за вечер.