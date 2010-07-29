«Новая волна» собрала сливки шоу-бизнеса

Конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2010», который во вторник открылся в латвийском курортном городе Юрмала, собрал на Рижское взморье сливки шоу-бизнеса. Во вторник, 27 июля, в Ригу из Москвы прибыл целый поезд с артистами и музыкантами. На торжественную встречу пришло большое число журналистов, а также поклонники и представители конкурса. Они смогли увидеть своих любимых артистов до конкурса - из поезда вышли группа «Банд Эрос», Доминик Джокер, Владимир Пресняков с Натальей Подольской, Константин Меладзе и другие. Тем же рейсом прибыли и многочисленные коллективы исполнителей - музыканты, подтанцовка, гримеры и т.д. Однако звездный состав привез не всех - большинство конкурсантов прибыло в столицу Латвии другими способами. Прямым рейсом из Берлина поздно вечером прилетела певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным. Морским воздухом дышал актер и ведущий Игорь Верник, который прогуливался по берегу под ручку с высокой стройной брюнеткой. На террасе одного из респектабельных отелей Юрмалы были замечены неспешно попивающие белое вино Таисия Повалий и Игорь Лихута. Они только прилетели из Мадрида. Компанию паре составили продюсер «Пающих трусов» Владимир Бебешко с супругой Сашей Белиной. А украинский продюсер Олег Черный, который в этом году опекает сразу двух конкурсантов - Ивана Березовского и Татьяну Ширко, был замечен прогуливающимся в обнимку с солисткой дуэта «Барселона» Галиной, пишет «Комсомольская правда в Украине». В понедельник вечером на частном самолете прилетел Игорь Крутой с супругой Ольгой и дочкой Александрой и уже успел обсудить подробности конкурса с Раймондом Паулсом и режиссером-постановщиком Александром Ревзиным, а также пригласить их 29 июля на вечеринку в честь дня рождения, которая, по традиции, состоится в Юрмале. Конечно же, знаменитости поселились в лучших номерах. А вот кого не устроил уровень курортного сервиса, так это Тони Брэкстон (Toni Braxton). Американская звезда прилетела в Латвию поздно вечером с командой из семи человек и в сопровождении двух личных охранников. Увидев, какой ей номер предлагают, закатила истерику. Вывел ее из себя неновый туалетный ершик в ванной и то, что в комнате нет системы индивидуального кондиционирования, а это, конечно же, вредно для голоса. Певица отказалась выгружать чемоданы из автомобиля. Чтобы сгладить инцидент, организаторы отвезли Брэкстон в Ригу - в один из лучших отелей Латвии. Там был и отдельный кондиционер, и сразу несколько ершиков на выбор. Но это не улучшило настроения звезды. Тони запретила себя фотографировать кому бы то ни было и отказалась пообщаться с журналистами и поклонниками, предпочтя этому общение с личным стилистом. «Это еще ничего, - говорили организаторы. - Вот в прошлом году приезжал Стиви Уандер, так мы с ног сбились, отыскивая по его просьбе дюжину черных полотенец определенной ворсистости и бутылку дорогого и очень редкого вина. В Латвии мы его так и не нашли, пришлось заказывать бутылку срочной курьерской доставкой из-за границы». В Латвии Тони Брэкстон провела ровно сутки, приняв участие в концерте, приуроченном к открытию конкурса, и без лишних проволочек улетела домой в США. Говорят, что негласной примой в Юрмале в этом году будет Земфира. На Рижское взморье отказалась ехать муза «Новой волны» Алла Пугачева. Примадонна была не только завсегдатаем конкурса, но и учредила на «Новой волне» специальный приз имени себя. Понравившимся музыкантам легенда вручала не только почетный диплом, но и денежный бонус. Однако в СМИ появилась информация, что Алла Борисовна неважно себя чувствует, поэтому и не поехала в этот раз в Юрмалу.