Первый день Ани Лорак в Юрмале!

Концертная деятельность Ани Лорак не прерывается ни на один день. Не успел отгреметь шум закрытия «Славянского базара» в Витебске, как певица приехала в Юрмалу на конкурс «Новая Волна», где вместе с Сергеем Лазаревым в день открытия представит совместно записанную песню. Сразу же по приезду Ани Лорак отправилась на первую репетицию в концертный зал Дзинтари, где встретилась со старыми друзьями. «Сегодня у нас с Серёжей с утра прошла репетиция, под началом неизменного режиссёра «Новой волны» Ильи Ревзина. Потом у нас состоялось несколько интервью, после которых мы отправились готовится к вечернему концерту». На красной дорожке Ани Лорак прошлась в сопровождении своего друга Филиппа Киркорова, а вот петь вышла совсем с другим мужчиной. На сцене Дзинтари певица сверкнула в шикарном красном платье от модного дома Stella Shakhovskaya, вызвав бурю оваций сидящих в зале. Вместе с российским певцом Сергеем Лазаревым они исполнили красивую песню на английском языке «When You Tell Me That You Love Me», которую в своё время исполнили Хулио Иглесиас и Долли Партон. Сергей и Ани прекрасно смотрелись вместе, а их голоса гармонично сливались в искренней и завораживающей песне. «Серёжа прекрасный партнёр по сцене, он хороший актёр, настоящий профи, который по-настоящему вжился в нужный образ песни. Мы получили удовольствие от исполнения этой композиции, и я думаю, что зрителям тоже понравился наш дует. Нас долго не отпускали со сцены, это был замечательный вечер».