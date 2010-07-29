Видео «Арктики» попало в категорию «порно» (ФОТО)

Поскольку в ролике солистки группы и Оля Горбачева гуляют по улицам города, демонстрируя свои красивые ягодицы, на телеканалы пришлось запускать две версии клипа – «легкую» для дневного просмотра, в которой интимные места певиц рассмотреть сложно, и «полнообъемную» версию для взрослых, в которой девушки предстают перед зрителями во всей красе. Такую версию клипа можно увидеть на украинских телеканалах только после 23:00. Пользователи, выкладывающие «жесткую» версию ролика на Youtube стали помечать его тегами «порно», «секс», «эротика» и прочее, что вызвало резкий ажиотаж среди пользователей Интернета. «Пусть подписывают нас как хотят, хоть и «поющие попы», лишь бы песня людям нравилась»,- радуется такому ажиотажу вокруг нового видео Горбачева.