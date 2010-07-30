Максимализм Кейт Хадсон

Кейт Хадсон все еще встречается с Мэттью Беллами из группы Muse (неужто у парочки все серьезно?). И каждый раз, выходя на прогулку с музыкантом, актриса удивляет своим образом. Как-то раз мы видели Кейт с Мэттью в Париже: на девушке было симпатичное платье с юбкой-колоколом, классический тренч и балетки. В общем-то, стандартный (но от этого не менее удачный) наряд жительницы большого города. На этот раз Хадсон решила поэкспериментировать. Папарацци сняли этот «стильный эксперимент» на одной из улиц Лондона. Итак, на Кейт были укороченные атласные брюки, молочно-белая блуза и сапожки на низком каблуке. Но бог, как известно, в деталях. И у Кейт этого бога много: бахрома на рыжей сумке, она же (вкупе с блестящим декором) на сапожках, шарф с мелким узором, крупное кольцо на указательном пальце правой руки... В общем, для свидания Кейт расстаралась. Но, кажется, если убавить хотя бы парочку аксессуаров, ее наряд был бы куда более удачным. Актрисе стоит взглянуть на бойфренда - вот истинный пример минимализма в гардеробе. Для прогулки Мэтт выбрал простой лонгслив, свободные брюки, пиджак и замечательные ботинки с «потертостями». Можно было бы подумать, что Беллами просто надел первое, что попалось ему под руку, если бы не маленькая деталь, говорящая о том, что он старался не меньше Кейт: все элементы наряда одного цвета - серого - но разных, отлично сочетающихся между собой оттенков. Браво, Мэтт!