Дома, в которых никто не может жить…

Перефразируя знаменитый афоризм: «Скажи, какой у тебя дом и я скажу - кто ты». Каждый делает свое жилище в соответствии со своим характером и своим стилем жизни. 31-го июля зрители «Анатомии славы» в эфире «1+1» увидят, что творят со своими домами звезды. Звездные дома, в которых никто другой, возможно, не выдержал бы и сутки! Например, музыкант Павел Гудимов ради дизайна ставит рядом с кроватью – бетономешалку… - Почему-то вдохновение приходит ко мне только ночью, - сознается Павел, - Ночами я отливал какие-то формы, отливал светильники. Сделал около сотни светильников за полгода. Павел Гудимов известен стал известным 15 лет тому назад – когда был участником группы «Океан Эльзы». Сегодня у него – сольный проект, а также он – дизайнер и галерист. Когда первые достойные гонорары позволили ему откладывать деньги на квартиру, он сразу решил, какое жилье будет искать. Сейчас квартира-студия Гудимова расположена в старом киевском районе, на Подоле. - Я увеличил кухню от шести до шестидесяти квадратных метров. Как это? Элементарно. Просто сделал такой прием, который все называют магия дизайна. Убрал все перегородки из квартиры и все функциональные зоны стали площадью шестьдесят квадратных метров. Кухня шестьдесят квадратных метров, столовая - шестьдесят квадратных метров, спальня - так же и кабинет так же. То есть вы можете это все составить и понять, что площадь нереальна, но убирать ее очень легко. Здесь сразу находится небольшой музыкальный центр, DVD, усилитель и мой любимый проигрыватель виниловых пластинок. Кто-то скажет, что я ностальгирую, но, простите, звук виниловых пластинок намного лучше, чем CD и тем более mp3. У артистов зачастую ремонты подчиняются не идеям бытового удобства, а профессиональным потребностям. Как только красивая и эффектная девушка Оксана Иваненко, заручившись поддержкой зажиточных почитателей решила завязать с карьерой юриста и стать певицей по имени Окси – ей срочно понадобился ремонт. Чтобы было, где устраивать допремьерный показ своих клипов для друзей, Окси сооружает на первом этаже своей огромной квартиры настоящий кинодворец. - В этом кинотеатре мне очень удобно сразу отсматривать мои видеоработы, - рассказывает она. - Отсняли клип - я еду к себе домой, включаю его на огромном экране и смотрю, как в качестве он будет выглядеть на любом экране. Если оно выглядит круто на большом экране, то, значит, и на маленьком будет не хуже. И зал, естественно, я оборудовала, как просмотровый, то есть, как в кинотеатре: здесь диван, на полу две шкуры, на которых можно лечь и отдыхать, барная стойка, где можно выпить кофе, чай, какие-то горячительные напитки. Единственное - у меня нет поп-корницы. Может быть мне кто-нибудь подарит на день рождения поп-корницу, тогда я буду приглашать в кинотеатр с поп-корном. Но что бы не показывали в этом профессиональном кинотеатре – все это всегда слышат соседи. И звуки из квартиры Окси их, конечно, не радуют… Друзья телеведущей и светской леди Мартини Лукьянченко называют ее квартиру сумасшедшим домом. Ранее она долгое время жила с подругой в коммуналке. И все это время мечтала о собственном жилище. - Я очень сильно хотела кровать на колоннах, это у меня была идея фикс! – рассказывает Мартина, - У меня должна быть лесенка к кровати, две колонны и сама кровать стоять на высоте двух метров. Поэтому общая высота потолков должна быть три с половиной метра. И я искала только такую квартиру. Другие вообще не рассматривались. Родители помогли дочери купить то, что она хотела, а вот внутренним содержанием и наполнением Лукьянченко занималась уже сама. В соответствии со своим вкусом. - В этой квартире кроме меня никто жить не может и не будет, - уверена она, - Это моя четкая позиция. Я ее делала только для себя. Это квартира исключительно сделана для меня. Лишь мне здесь вообще уютно. Всем остальным здесь не уютно. Это холостяцкая квартира девочки. А королева украинской fashion-индустрии Ирина Данилевская живет в доме белом, как больница! - Мода - это что? Мода – это пропорции, в первую очередь, - считает Ирина. - Все спрашивают: что такое стильно одетый человек? Это человек, у которого есть баланс между его внутренним и внешним миром. Если это все гармонично – он выглядит очень прилично. Так и с домом. Наконец, в настоящий момент, мы построили такой дом, как мы хотим. И оказывается, мы хотим вот такого: белого, легкого и спокойного.