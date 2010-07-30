Андрей Молочный назвал резидентов Real Comedy

30 июля 2010, 15:39

Андрей Молочный, генеральный продюсер юмористического проекта Real Comedy, наконец-то назвал имена 12-ти резидентов – новых лиц Comedy движения в Украине.

Ими стали победители Битвы Кандидатов в резиденты, в рамках которой 32 участника сражались за право стать резидентами Real Comedy на протяжении 5 месяцев.

Закрыв проект Comedy Club UA, в марте 2010 года Андрей Молочный объявил о старте нового юмористического проекта – Real Comedy, созданного компанией Comedy Club Production. Будущие участники проекта отбирались при помощи масштабного кастинга, на который съехались более 300 человек из Украины и стран СНГ. По результатам кастинга Андрей Молочный отобрал 32 наиболее ярких Кандидатов в резиденты Real Comedy, попавших в финал отбора. С этого момента началась Битва Кандидатов, которая разворачивалась каждую субботу на сцене клуба Arena во время вечеринок Real Comedy.

Основным юмористическим оружием в Битве Кандидатов стал качественный, интеллигентный юмор без мата, пошлости, политики и грязных шуток о «звездах». С марта по июль Андрей Молочный внимательно следил за реакцией зрителей на выступлении каждого Кандидата в резиденты, а также способностью участников Битвы находить актуальные темы для шуток. Оказалось, таких тем оказалось более чем достаточно: единственная в истории Comedy девушка Катя из дуэта «Любовь» шутила об отношениях в плоскости М-Ж, на сцене Real Comedy появился «безобидный» дуэт черного юмора, а некоторые миниатюры разыгрывались под баян и другие музыкальные инструменты.

По завершении Битвы Кандидатов определилось 12 явных лидеров, доводивших гостей вечеринок Real Comedy до истерического смеха и вызывавших шквал аплодисментов зрителей.  

Итак, впервые Вашему вниманию представляем резидентов Real Comedy:

Катя и Сережа, дуэт «Любовь» - изучили все подводные камни любви и шутят на тему отношений женщин и мужчин.
Евгений Божественный, Монополист Секса – рассказывает истории о своих любовных подвигах, а в промежутках между монологами танцует как бог под томные вздохи зрительниц.  
Богдан «Баян» и Френк, дуэт «Т.В.Ю.З.» - актеры единственного в мире «убыточного» Театра Взрослого Юного Зрителя, которые разыгрывают стильные музыкальные миниатюры под баян.  
Вэл и Билли, дуэт «Чернослив» - дальние родственники семейки Адамсов. Пишут шутки на кладбище, и утверждают, что черный юмор живее всех живых.
Рутем де Ниро и Александр Викторович, дуэт «Ворнер Бразерз» - вхожи в высшие круга Голливуда и, пользуясь этим, привозят на вечеринки Real Comedy самых знаменитых киногероев мира.
Галуст – мастерски перевоплощается в известных телеперсонажей и посвящает зрителей в последние сплетни шоу-бизнеса.  
Никита «Аристократ» и Этот Как Его, дуэт «Малого и среднего бизнеса» - сочетают в миниатюрах ядовитый снобизм и модные интеллектуальные шуточки на актуальные темы.
Андрей Молочный и Антон Лирник, дуэт им. Чехова  – тяжелая артиллерия украинского юмора, почетные резиденты Real Comedy.
Сейчас резиденты занимаются подготовкой материала для вечеринок Real Comedy и телеверсии проекта.  С осени в клубе Arena продолжатся вечеринки Real Comedy, а на одном из популярных украинских каналов появится телеверсия проекта.

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