Пляжная мода от Юлии Айсиной

Дизайнер создает новые модные образы для современной женщины, которой непременно хочется подражать и восхищаться! Об одежде модного украинского дизайнера Юлии Айсиной не нужно рассказывать - ее нужно носить. Коллекция лёгкая, струящаяся, сексуальная. В нарядах от Юлии Айсиной, женщина будет чувствовать себя желанной и обворожительной. Ультраженственная и роскошная коллекция — длинные платья из благородных тканей, похожие на туники греческих богинь, элегантные комбинезоны с широкими поясами, слегка напоминающие просторную одежду красавиц гарема, блистательные вечерние платья, соблазнительные коктейльные платьица и драгоценные белоснежные купальники с крупным декором в виде цветов. Купальники из круизной коллекции, продуманные до малейших деталей, выгодно подчёркивают фигуру и передают романтику летнего настроения. Все купальники сделаны из высококачественного итальянского бифлекса; аксессуары - вставки, банты, пояса, а также броши и пряжки итальянского производства. Каждая модель Юлии олицетворяет женственность, сексуальность, привлекательность, лёгкость и красоту.