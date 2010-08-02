Алексей Чадов побывал в «горячей точке» (ФОТО)

Сам Балабанов сказал, что его «Война» началась с увиденных по ТВ сюжетов, где чеченские боевики отрубали головы пленным… И пока он не написал сценарий и не снял фильм, это его не отпускало. Что и не удивительно для офицера Советской Армии, участника войны в Афганистане. Поклонники Бодрова-младшего снова встретились со своим идолом, а дебютанту Алексею Чадову, студенту 3-го курса Щуки, сыгравшему главную роль простого русского парня Ваню Ермакова, режиссер дал весомую «путевку в жизнь». «В армии он, правда, не служил, - замечает Балабанов, - но готовясь к роли, побывал в "горячей точке", похлебал из солдатского котелка, научился стрелять из разных видов оружия. Люди, которые растут во дворе, гораздо раньше взрослеют, чем маменькины сынки. Он как раз из таких, из дворовых. Я и сам вырос во дворе, поэтому сразу почувствовал, что он подходит на роль Ивана. Я доволен его работой. Алексей сделал даже больше, чем я хотел. Он просто молодец». - Пришел к нам в институт какой-то дядя, - рассказывает Алексей Чадов. - пофотографировал. Сказал, что для нового фильма Балабанова, и отвалил. Я всех этих "Братьев" смотрел, конечно. Думаю: "О, круто. Интересно, а почему именно наш курс?" А на следующий день дядя опять пришел. "Ребята, - говорит, - осечка вышла, у меня пленка засветилась. Давайте-ка я вас еще раз всех щелкну". Ну, щелкнул. И через пару дней женщина звонит: "Приезжай, побеседуешь с режиссером". Я приехал утром, у меня времени в обрез, на курсе прогон в одиннадцать. Буквально минут десять пообщались. Он меня поспрашивал, кто, что, откуда, где вырос. Я ему все рассказал, попрощался, уехал и забыл на фиг. И не надеялся ни на что. Но меня в Питер вызвали. Потом сказали: "Двадцать третьего вылетаешь на съемки". С Ингеборгой Дапкунайте получилось все очень случайно. Как-то актриса сказала, что хотела бы сняться у него в фильме, и Балабанов пригласил ее… Правда, она не знала, что всю картину должна будет сидеть в яме, купаться в ледяной горной речке, рискуя сорваться с привязи, ходить в грязной одежде и даже вовсе без нее и молчать. По сюжету, командир отряда чеченских боевиков Аслан Гугаев отпускает двоих пленников - солдата Ваню Ермакова и англичанина Джона Бойла, который должен собрать два миллиона фунтов стерлингов и привезти деньги в качестве выкупа за свою невесту Маргарет. Маргарет остается у Аслана. Так же, как и капитан российской армии Медведев… За отведенные ему два месяца Джон не находит нужную сумму, но, вернувшись в Россию, вместе с Ермаковым возвращаются в Чечню, чтобы освободить англичанку и капитана. — Уж если ты взялся за тему, то не обходи острые углы, - говорит Алексей Балабанов. - Или займись чем-нибудь другим. Сейчас многие говорят о политкорректности, но я считаю, что, если в реальной жизни люди ТАК думают, ТАК говорят и все об этом знают, не говорить об этом в кино, по меньшей мере, глупо. Тем более что люди, окружающие нас, неоднозначны. Герои «Войны» и не положительные, и не отрицательные. Они убивают, в том числе и мирных жителей. Но это закон существования людей на войне. От этого никуда не уйти. Вот про это мне и хотелось рассказать. Смотрите 3 августа в 21.00 на канале «1+1»