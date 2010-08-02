Анжелика из кубанской станицы (ФОТО)

В сериале нет предыстории, почему главную героиню назвали Анжеликой. Возможно, ее маме это имя казалось красивым. Или же ее любимыми фильмами как раз были те самые знаменитые картины об Анжелике с Мишель Мерсье в главной роли. Однако жизненный путь у героини актрисы Ольги Павловец оказался сродни ее знаменитой тезке. - Анжелика - девушка из кубанского села - готовилась к свадьбе, - рассказывает о проекте исполнительница главной роли, - но за неделю до этого над ней надругались приезжие музыканты. Жених от нее отказывается, а вскоре девушка понимает, что беременна. Отец и мать жениха Сергея очерь рады, что свадьба не состоялась и женят сына на другой. Анжелику поддерживает только мама. Родив ребенка, она уезжает в Москву - мстить обидчикам. Маму Анжелики сыграла Ирина Розанова, причем с Ольгой они уже не в первый раз играют в таком родственном тандеме – в картине «Террор любовью» Розанова тоже стала мамой героини Павловец. Появление в большом городе для провинциальной девушки само по себе становится испытанием – от поиска работы, до встречи с молодым человеком, связанным с криминалом. Вот только наивная барышня понятия не имеет, что герой Алексея Макаров проявляет к ней внимание из корыстных побуждений. Хотя, очень скоро они перерастают в настоящие чувства. - Чего с ней только не происходит! – рассказывает Макаров, - Девушка из Краснодарского края приезжает в Москву и получает по полной программе. Получает всё, что Москва может любезно предоставить всем, приехавшим «покорять» её. - "Сама история достаточно любопытная, хотя не могу сказать, что я такого не играл, - рассказывает Валерий Баринов, сыгравший роль влиятельного и опасного человека Гольцова - Когда мы поговорили с режиссером, он на меня произвел очень хорошее впечатление в серьезности подхода, в понимании того, чем занимается. А это, к сожалению, сейчас не часто встречается. Захотелось поработать с человеком заинтересованным, с человеком, явно одаренным в этой области. Я снимаюсь за тем, чтобы включили телевизор, увидели моего персонажа и поняли, о чем он." Съемки проходили рядом с Азовским морем, в станице на Кубани. - Сниматься с Людмилой Нильской, Владимиром Дьячковым, Ольгой Прокофьевой, Борисом Щербаковым и Алексеем Макаровым - огромное счастье! – сознается Ольга Павловец. - Я многому у них научилась - такое не преподают ни в одном театральном вузе. Параллельно с «Анжеликой» актриса успела сняться еще в двух проектах... Как замечает сама Ольга, нашла «лазейки» для роли в сериале «Доктор Тырса». Там она сыграла жену циркового артиста-лилипута, которая втайне от мужа пошла на искусственное оплодотворение. Впервые сериал выйдет на «1+1» этой осенью и зрители украинского канала увидят его даже раньше, чем россияне. А вторая работа Павловец - 2-серийный фильм «Вышел ежик из тумана», где она - успешная бизнес-леди.