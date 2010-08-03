«Гайдамаки» штурмуют европейские фестивали (Смотреть ВИДЕО)

Первым стал «Be2gether» – крупнейший фестиваль музыки и искусств в странах Балтии, действо, полное электронной, альтернативной музыки и рока, игр, выставок и кинопоказов на лоне живой природы, на исторических землях замка Норвилишкес, откуда берут начало пять старинных дорог, ведущие в Вильнюс. Здесь группа познакомилась со Шнуром, лидером российских «Ленинград» и «Рубль». После него звучал наш казак-рок и британцы «Skunk Anansie». Средневековый Сопрон, город музеев, всколыхнул «Volt» – второй после «Sziget Festival» мультикультурный фестиваль Центральной Европы. На Главной сцене «Sziget» «Гайдамаки» представляли Украину в 2009-м – «Volt» на 15 сцен охватил еще более молодую аудиторию, собрав около 70 000 человек. Как и в прошлом году на «Sziget» соседями группы стали «Prodigy». Крупнейший портал Венгрии Index.hu назвал выступление «Гайдамаков» одним из лучших концертов дня на всем фестивале. В свежем после дождя хвойном парке города Прешов, Словакия, состоялся «Dobrý Festival». Небольшой, но уютный, он тепло встретил «Гайдамаков» и легендарного Гари Мура. Путешествие по стране восхитило музыкантов пейзажем Западных Карпа, запомнилась временем, проведенным в гостях у художника Прокопа Колесника. Фестиваль кино «Targowa Film Street Festival» в польском Лодзе объединил музыкальную и кино-программу. Кроме выступления с группой, лидер «Гайдамаков» Александр Ярмола оценивал фильмы в конкурсе молодых польских режиссеров, много общался с дочерью Эмира Кустурицы и директором «Kustendorf Film & Music Festival» Дуней Кустурицей, посетил польскую анимационную студию «Semafor». Позже в качестве хедлайнера «Гайдамаки» сыграли на этно-рок-фестивале в Польше «Ekołomyja». Но особенно горячие концерты «Гайдамаков» прошли в родной Украине – на празднике «ШОУ РИА» в Тернополе и в ночь Ивана Купала на Монастырском острове Днепропетровска.