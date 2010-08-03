СРОЧНО! Записку, найденную у покойного Галкина, писала женщина

Спустя полгода после смерти всенародного любимого актера Владислава Галкина стало известно имя человека, который оставил в квартире, где он умер, последнюю записку, сообщает Life. Следствие установило, что сообщение на зеленом листе бумаги длиною всего лишь в два слова - «Жду звонка» - артисту оставила 35-летняя актриса Анастасия Шипулина. Это именно та девушка, которую Галкин, ушедший из жизни непозволительно рано - в возрасте 38 лет, называл своей последней любовью. Пока выяснялись обстоятельства загадочного и такого лаконичного письма, найденного после смерти Влада, у правоохранительных органов было несколько версий того, как оно оказалось на его кухонном столе. В последние месяцы жизни актера никто из родных и друзей не видел, чтобы «дальнобойщик» жил в съемной квартире с кем-либо, но записка косвенно подтверждала обратное. Послание, как сообщало на первом этапе расследования следствие, могло быть написано самим Галкиным некой женщине, которая оставалась в квартире. Могло быть и так, что ее оставил некто, кто уходил раньше, чем Галкин проснулся. Сегодня тайна записки раскрыта: Анастасия Шипулина, как стало известно от источника в органах, приходила домой к Владу. Она действительно не жила с ним, но заходила почти ежедневно. Молодая женщина хотела навестить актера, который к моменту ее появления на пороге почти сутки уже был мертв. Мобильный телефон Галкина не отвечал, и Настя, хорошо зная слабые стороны возлюбленного, конечно, волновалась, но не могла и предположить, что за дверью, которую никто не открывает, находится бездыханное тело. Она оставила бумажку с двумя словами в щели между дверью и косяком. А позже, когда дверь вскрыли, кто-то переложил этот листочек на кухонный стол. - Влад с Настей давно знакомы, она прекрасная девушка, - говорила зимой, в разгар их романа, мама актера, Елена Михайловна. - О свадьбе разговоры были, но только разговоры, потому что сначала надо было в суде завершить все дела с Дашей (актрисой Дарьей Михайловой, до развода с которой Галкин не дожил месяц, - прим.). Открыто появляться с Шипулиной в свете Влад начал уже после скандала с расстрелом бармена в центре Москвы. Настя, которая за все время их годового романа не проронила ни слова об отношениях с актером, вмиг объявленным главным дебоширом страны, как могла старалась оградить его от нападок прессы и недоброжелателей. Она скромно сидела в углу на каждом новом судебном заседании, но сидела, как многие заметили, всегда рядом с отцом Владислава, актером и продюсером Борисом Галкиным - он сразу принял ее как близкого человека. Увы, они так и не успели стать родными по документам.