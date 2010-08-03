Звезда сериала «Менты» умер от жары (Смотреть ВИДЕО)

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Бендерский умер от сердечного приступа у себя дома. Медики уверены: смерть артиста спровоцировала жара, которая уже полтора месяца стоит в Санкт-Петербурге. - Слава умер от сердечного приступа, - рассказала коллега погибшего Виктория Медведева. – У него остались жена и сын-подросток. Мы все скорбим, это просто ужасная утрата! Он был прекрасным актером и человеком. В квартире актера на проспекте Художников сейчас находится его единственный сын Кирилл. Рассказывая о смерти отца, мальчик едва сдерживает слезы. - Я точно не знаю, как это произошло, мне позвонили, - говорит Кирилл. - Папа был на даче, а я дома. Сейчас всеми хлопотами занимается мама. Очень много проблем, даже места на кладбище нет... Она еле держится. Говорят, сердце отказало из-за жары. Но я не знаю наверняка. Он никогда не следил за здоровьем, не было никаких проблем. Владислав Бендерский прославился своими многочисленными ролями в сериалах о милицейских буднях. Все коллеги отзывались о нем, как о многогранном человеке – ведь помимо актерской работы он занимался продюсированием, был креативным директором журнала. - Через 27 дней ему бы исполнилось 53 года, - продолжает Виктория. – Умер, не дожив месяц до дня рождения. Владислав Бендерский родился 27 августа 1957 года в Ленинграде. Стал известным благодаря ролям в телевизионных сериалах: «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», а также в хуждожественных фильмах «Слово женщине», «Еще не вечер».