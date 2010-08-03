София Ротару отметит день рождения во Франции

В Юрмале легендарная певица развеяла все сплетни о болезни. Ротару появилась на сцене свежая, отдохнувшая и, как всегда, непревзойденная! Даже не верится, что в ближайшую субботу нашей любимице исполнится 63 года. Где артистка отметит свой праздник, и как она себя чувствует, поделился ее единственный сын – Руслан Евдокименко. – Руслан, сейчас многих интересует, лечилась ли в свое время от туберкулеза София Ротару? – Все вранье! Ей придумали какой-то туберкулез и это ужасно, - говорит "Блику" Руслан. - Мама прекрасно себя чувствует! И когда мы узнали, что говорят в прессе, были в шоке. Софии Михайловне, как и любому человеку, неприятно такое слышать. Но я подхожу ко всякого рода слухам по-другому, говорю: «Если такое пишут, значит, жить долго будем»… Более того, когда на этой неделе говорили все эти гадости, мама отдыхала в Ялте, выходила в море на катере и рыбачила. Она давно увлекается рыбалкой. – И какой ее был самый большой улов? – София Михайловна ловит в основном небольшие ставридки и барабульки (улыбается). И она обязательно, как только возвращается с моря, сразу же сама жарит свой улов на сковородке. Ведь свежая рыба особенно вкусна! – Какие ближайшие у нее творческие планы? – Сейчас больше работа будет связана с репетициями, разработкой новых песен, студийной работой. Мы готовим новый альбом, который выйдет в следующем году. Ведь 2011-й для Софии – юбилейный. Исполняется 40 лет ее творческой деятельности. – День рождения в этом году София Ротару по традиции отметит в Ялте? – В этом году она впервые будет за границей. Вероятнее всего, во Франции. У нас просто еще раньше были запланированы встречи и переговоры во Франции. Дела практически совпали с маминым днем рождения. Поэтому мы решили там и остаться. Это будет небольшой отдых Софии Михайловны перед осенью. Она хочет остаться за границей где-то до второй половины августа. – Много за столом соберется гостей? – Естественно, будет вся семья: сестры Софии Михайловны – Лида с мужем, Аурика с дочерью, а также я с женой Светой, двое наших детей. Возможно, еще приедут, если смогут, несколько приглашенных близких нам людей. И все! Никакой грандиозной гулянки не будет. Это же не юбилей. – Когда уезжаете во Францию? – София Михайловна летит туда сразу после выступления в Юрмале. С ней там сейчас находится внук Толик. Вот вместе они и отправятся, а мы чуть позже подъедем. – Руслан, с подарком для мамы определились? – Конечно, но я не буду открывать пока тайну. Так интереснее. Хотя… Планирую организовать для любимой мамы выход в Средиземное море на большом корабле. Проведем половину дня или лучше вечер в открытом море под звездным небом. Это будет так романтично! – София любит именины? – Трудно сказать. С одной стороны, для нее, это вроде и праздник, а с другой – обычно в такой день подводишь какие-то итоги. Как по мне, чем ты старше становишься, тем этот праздник все менее яркий.