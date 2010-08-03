На финальный кастинг «Народной звезды» пришла... Ольга Полякова (ФОТО)

Финальный кастинг, по мнению жюри, был самым сложным, ведь выбирать пришлось лучших из лучших. Кстати, самой младшей участнице кастинга было 14 лет, а самой старшей – 75. Оценивали вокальные и артистические данные конкурсантов композитор Владимир Быстряков, музыкальный продюсер Сергей Грачев, а также педагог по вокалу шоу – Наталья Медведева. Каждый финалист приготовил на рассмотрение жюри по 3 разножанровые песни, среди которых обязательно должна была присутствовать народная. Как оказалось во время конкурса, одного пения было мало. Жюри хотело видеть артистические способности и хореографию участников, а также номера в самых разных стилях. Порой пожелания жюри не находили отклика у конкурсантов, и на просьбу спеть что-то в совершенно другом жанре судьи слышали очередную песню, как две капли воды похожую на предыдущую. Одной из участниц с хорошими вокальными данными продюсер Сергей Грачев так и заявил: «Призрак Любови Успенской ходит за Вами по пятам, и Вы все время в одном образе. Поэтому звезду я Вам не дам!» Хотя были и участники, настолько ответственно подошедшие к просьбе жюри перевоплотиться на финальном кастинге, что узнать их смогли только благодаря анкетам. Многие из конкурсанток после отборочного тура изменили прическу и цвет волос, некоторые из мужчин отрастили бороду. В случае с Марией Горобцовой, приехавшей из поселка Рогань, эксперименты с внешностью оказались оправданными - она получила не только звезду, но и массу комплиментов от Сергея Грачева. В то же время, по словам членов жюри, почти всем конкурсантам во время выступления не хватало драйва. «Сейчас перед нами выступают уже «отобранные» конкурсанты. Они даже стали для нас родными! И из-за этого очень сложно говорить кому-то «нет». У некоторых не сработал артистизм, кураж. На конкурсантов влияет фактор зрителя, фактор сцены. Все это увеличило как градус волнения, так и градус ответственности», - отметил член жюри Владимир Быстряков. Именно волнения помешало многим конкурсантам, которые стали лучшими у себя в городе, попасть в тридцатку финалистов. «Сегодня, наверно, просто не мой день, - делится впечатлениями Ирина Скачкова из Донецкой области, в руки которой так и не попала долгожданная звезда. – Я очень волновалась, из-за этого не спала почти всю ночь. Но я в восторге от шоу, от организации, от жюри – все просто чудесно. И я обязательно вернусь! Вы еще обо мне услышите!» Участники, как и всегда, были очень разноплановыми: школьники, студенты, шахтеры с многолетним стажем, офицеры ВМС, мастера спорта… Пришла на кастинг и Ольга Полякова. Только не известная шоу-дива и победительница второго сезона «Народной звезды», а ее не менее яркая и очаровательная тезка из Одессы. Каждый пятый, выходя на сцену, сообщал, что ему нездоровится, поэтому, как говорится, «не судите строго», а каждый третий боялся опоздать на поезд или самолет, и поэтому никак не мог справиться с и без того сильным волнением. Некоторые шептали в микрофон, а некоторые, наоборот, руководствуясь принципом «чем громче, тем лучше», заставляли членов жюри время от времени повторять в один голос: «Спасибо, покричали, а теперь давайте петь!» Особенно за каждого участника финала переживала член жюри Наталья Медведева: «Участники «Народной звезды – 3» должны понимать, что шоу у нас не дает никаких обещаний. Оно дает возможность проявить себя, а дальнейшая карьера зависит исключительно от самого человека. И тем участникам шоу, которым мы сказали «нет», не стоит переживать. Причина этому – не их вокальные данные, а специфика шоу». Борьба за звезду была напряженной. Атмосфера шоу накалилась после того, как из первой десятки участников четверо получили пропуск в «банк талантов». Оставшиеся 190 претендентов начали переживать, что для них не хватит заветных звезд. Некоторые даже пытались «подкупить» судей: кто-то приглашал в гости в Одессу, кто-то привез уголек из шахты, кто-то пел серенады лично Наталье Медведевой, кто-то демонстрировал глубокий вырез на спине и груди, кто-то пытался сразить ультракоротким нарядом… А кто-то, наоборот, рассчитывал только на свои силы. 15-летняя Мария Сазонова из Днепропетровска каждую свободную минуту использовала для подготовки. И результат не заставил себя ждать. Несмотря на то, что в региональном отборе к вокалу участницы у жюри были претензии, она получила заветную звезду. Теперь мечтает спеть с Валерием Харчишиным: «Недавно моей подруге приснился сон, что я пою с Харчишиным. У нее сны пророческие. Хотя я буду рада любому харизматичному партнеру». Итак, тридатка лучших певцов Украины уже известна. Дальше дело за звездами: именно они выберут из «банка талантов» десять самых ярких участников, которых мы и увидим в прямом эфире телеканала «Украина» осенью. [10} ФОТО: Пресс-служба ТРК «Украина»