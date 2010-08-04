Олег Меньшиков раскрыл свою «Формулу любви»

Но журналистам программы «Формула любви» удалось найти подход к неприступному Меньшикову – со съемочной группой «Интера» он встречался трижды, и каждый раз разговор получался предельно откровенным. О любви, боли, ответственности, эгоизме в чувствах и о том, почему актер ненавидит зрительный зал во время своих спектаклей, Меньшиков расскажет в субботу, 14 августа, в 9.00 в очередной программе из цикла «Формула любви». Это позже Меньшиков превратится в такого себе Мистера Икс, гордого и таинственного. А в студенческие годы он был открытым и улыбчивым. Даже во время проб на фильм «Покровские ворота» начинающий актер отличился тем, что рассмешил всю съемочную площадку, еда раскрыв рот. Актриса Татьяна Догилева, с которой они вместе сыграли в этой картине, с улыбкой вспоминает тот эпизод: «Когда мы впервые встретились на пробах, он не произвел на меня никакого впечатления. Сидит в углу какой-то мальчик, немодно одетый, и я – к тому времени уже достаточно известная артистка модного театра «Ленком». Окружающие тоже посматривали на него с какой-то жалостью. Но так продолжалось ровно до того момента, пока не прозвучала команда: «Камера! Мотор!» Он открывает дверь и говорит: «О!». И все. Оператор за камерой рухнул от смеха, все зажимали рты, я тоже чуть не раскололась от хохота прямо в кадре. Это было что-то невероятное. Он был утвержден с единого слова, с единого восклицания». В него всегда влюблялись женщины. Актриса Римма Коростелева одна из немногих, кто искренне говорит о своем романе с Меньшиковым. Она до сих пор сожалеет о том, что из-за ее легкомыслия их отношениям пришел конец. Однажды Меньшиков уезжал на съемки, а Коростелева, чтобы поддразнить любимого, в шутку сказала, что собирается с его другом в Киев. Он не мог простить ей даже самой возможности предательства – они расстались. А вот другая актриса, Маргарита Шубина, категорически не хочет ворошить прошлое. То ли чувства еще остались, то ли история любви не слишком красивая получилась. Да и сам Меньшиков сознается: ангелом в отношениях с женщинами никогда не был: «Были все эти любови - первые, вторые, юношеские и так далее. Я всегда был эгоистом в любви, мне всегда было достаточно, что любят меня. Так не бывает, чтобы любили одинаково: неизменно кто-то любит больше, а кто-то – меньше. В любви тоже есть подчинение и подчиненные, мне так кажется». Во время любовных взлетов и падений профессиональная карьера Меньшикова шла вверх. Его даже приглашали в Голливуд – сниматься с Джорджем Клуни в одной ленте. Но он категорически отказался: для него это не достижение. У Меньшикова особое отношение к театральному зрителю: он не любит его видеть. «Скажу честно, я не люблю глаза зрителей, разве что на поклонах. На сцене специально ставлю зашкаливающий свет, чтобы он бил мне в глаза и я никого не видел в зрительном зале. Мне мешает, когда кто-то выходит во время спектакля. Понимаю, что причина может быть любая – например, человеку стало плохо. Но все равно это безумно отвлекает: начинаю думать, что спектакль не понравился, а мне эти думы на сцене совершенно не нужны. Однажды на премьере спектакля в Москве кто-то в бельетаже каждые 5 секунд щелкал фотоаппаратом, а у меня в это время монолог. И я в первый раз остановился и сказал: перестаньте! Потом в прессе написали: если артист так легко вышел из роли, значит, он в нее и не входил. Я, кстати, не вхожу никогда, но я как минимум рассчитываю на уважение к себе». В «Формуле любви» об Олеге Меньшикове рассказывают женщины – как бывшие, так и те, с кем ему приписывали романы, так и просто коллеги. Смотрите «Формулу любви» с Олегом Меньшиковым в субботу, 14 августа, в 9.00.