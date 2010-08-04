Олег Меньшиков раскрыл свою «Формулу любви»

4 августа 2010, 11:10

Олег Меньшиков – одна из самых загадочных и закрытых личностей российского кино. С истинно царским величием он игнорирует окружающие его персону слухи, не давая общественности ни малейшей возможности разобраться, где ложь, а где правда.

Но журналистам программы «Формула любви» удалось найти подход к неприступному Меньшикову – со съемочной группой «Интера» он встречался трижды, и каждый раз разговор получался предельно откровенным. О любви, боли, ответственности, эгоизме в чувствах и о том, почему актер ненавидит зрительный зал во время своих спектаклей, Меньшиков расскажет в субботу, 14 августа, в 9.00 в очередной программе из цикла «Формула любви». Это позже Меньшиков превратится в такого себе Мистера Икс, гордого и таинственного. А в студенческие годы он был открытым и улыбчивым. Даже во время проб на фильм «Покровские ворота» начинающий актер отличился тем, что рассмешил всю съемочную площадку, еда раскрыв рот. Актриса Татьяна Догилева, с которой они вместе сыграли в этой картине, с улыбкой вспоминает тот эпизод: «Когда мы впервые встретились на пробах, он не произвел на меня никакого впечатления. Сидит в углу какой-то мальчик, немодно одетый, и я – к тому времени уже достаточно известная артистка модного театра «Ленком». Окружающие тоже посматривали на него с какой-то жалостью. Но так продолжалось ровно до того момента, пока не прозвучала команда: «Камера! Мотор!» Он открывает дверь и говорит: «О!». И все. Оператор за камерой рухнул от смеха, все зажимали рты, я тоже чуть не раскололась от хохота прямо в кадре. Это было что-то невероятное. Он был утвержден с единого слова, с единого восклицания». В него всегда влюблялись женщины. Актриса Римма Коростелева одна из немногих, кто искренне говорит о своем романе с Меньшиковым. Она до сих пор сожалеет о том, что из-за ее легкомыслия их отношениям пришел конец. Однажды Меньшиков уезжал на съемки, а Коростелева, чтобы поддразнить любимого, в шутку сказала, что собирается с его другом в Киев. Он не мог простить ей даже самой возможности предательства – они расстались. А вот другая актриса, Маргарита Шубина, категорически не хочет ворошить прошлое. То ли чувства еще остались, то ли история любви не слишком красивая получилась. Да и сам Меньшиков сознается: ангелом в отношениях с женщинами никогда не был: «Были все эти любови - первые, вторые, юношеские и так далее. Я всегда был эгоистом в любви, мне всегда было достаточно, что любят меня. Так не бывает, чтобы любили одинаково: неизменно кто-то любит больше, а кто-то – меньше. В любви тоже есть подчинение и подчиненные, мне так кажется». Во время любовных взлетов и падений профессиональная карьера Меньшикова шла вверх. Его даже приглашали в Голливуд – сниматься с Джорджем Клуни в одной ленте. Но он категорически отказался: для него это не достижение. У Меньшикова особое отношение к театральному зрителю: он не любит его видеть. «Скажу честно, я не люблю глаза зрителей, разве что на поклонах. На сцене специально ставлю зашкаливающий свет, чтобы он бил мне в глаза и я никого не видел в зрительном зале. Мне мешает, когда кто-то выходит во время спектакля. Понимаю, что причина может быть любая – например, человеку стало плохо. Но все равно это безумно отвлекает: начинаю думать, что спектакль не понравился, а мне эти думы на сцене совершенно не нужны. Однажды на премьере спектакля в Москве кто-то в бельетаже каждые 5 секунд щелкал фотоаппаратом, а у меня в это время монолог. И я в первый раз остановился и сказал: перестаньте! Потом в прессе написали: если артист так легко вышел из роли, значит, он в нее и не входил. Я, кстати, не вхожу никогда, но я как минимум рассчитываю на уважение к себе». В «Формуле любви» об Олеге Меньшикове рассказывают женщины – как бывшие, так и те, с кем ему приписывали романы, так и просто коллеги. Смотрите «Формулу любви» с Олегом Меньшиковым в субботу, 14 августа, в 9.00.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций рекордно обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять