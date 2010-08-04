Глюкоза судится с уральским магазином одежды (Смотреть ВИДЕО)

Стену бутика украшает гигантская фотография «лучшего друга Глюкозы» - добермана. Юристы певицы готовят иск уральским предпринимателям. Популярный магазин молодежной одежды находится в самом центре Екатеринбурга. Однако свою известность он приобрел не столько благодаря модным нарядам, сколько благодаря вывеске - «Глюкоза». Для тех покупательниц, кто, завидев витрину, не связал название с популярной певицей, хозяева магазина разместили на всю заднюю стену портрет четвероногого друга звезды породы доберман. Магазин «Глюкоза» и дальше бы получал дивиденды от раскрученного названия, но одна поклонница певицы написала ей письмо, в котором от всего сердца поблагодарила: «Спасибо за прекрасный бутик, который вы открыли в Екатеринбурге!». PR-служба певицы Глюкозы отреагировала мгновенно- Наталья Ионова не имеет никакого отношения к магазину «Глюкоза» в Екатеринбурге, - негодует PR-директор певицы Денис Казьмин. - Его создатели незаконно использовали как название брэнда, так и его элемент - добермана. Сейчас наши юристы собирают все необходимые бумаги, чтобы передать иск в суд!