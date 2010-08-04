Наталья Могилевская: «Я отбрасываю тень на любого мужчину, который находится рядом»

Она, безусловно, звезда. Стильная, сильная, любимая и... одинокая. Такое впечатление, что в украинском шоу-бизнесе Наталья Могилевская была всегда. Ее открыл поэт Юрий Рыбчинский, привел к популярности продюсер Александр Ягольник. Сегодня Могилевская сама решает, с кем ей работать и как продвигать молодые таланты. Она создала себя, свой стиль, свою компанию, вот только до личной жизни никак дело не дойдет...

"Первые три года своей карьеры пришлось работать только чтобы отдать долг за машину" - Наташа, судя по всему, ты решила юбилей шумно не справлять. - Уже не первый год я обращаю внимание, что в августе хочется отдыхать. Причем не только мне, но и всем моим друзьям. Знаешь, еще со школы было обидно - мой день рождения всегда проходил БЕЗ друзей! Кто родился с июня по август, тот поймет, о чем я. Так вот, некоторое время назад мне пришла в голову замечательная идея - отмечать день рождения на месяц позже. Ведь суть в том, чтобы хорошо и весело провести этот день. Думаю, устрою праздник в начале сентября. Тогда же презентую свою новую программу. Я снова увлеклась хоровым пением, и вчетвером с моими бэк-вокалистками мы выводим такие "пассажи"! Наверное, сказывается мой опыт пения церковных литургий, полученный еще в 16 лет. - Что привело тебя в такую музыку?! - Будешь смеяться - любовь! Мою первую любовь звали Тарас Дударь, много лет спустя он стал режиссером программы "Шанс". Его отец был руководителем фольклорного коллектива "Родина", мы разучивали песни XV-XVI столетий, церковные литургии. Я пошла в коллектив ради того, чтобы быть ближе к Тарасу и научиться петь в хоре. Потом прониклась удивительной атмосферой, царившей в ансамбле, и задержалась в нем на несколько лет. - Любовь была взаимной? - С 14 до 18 лет это вообще была платоническая любовь. Мы тогда учились в Киевском эстрадно-цирковом училище. Помню, когда отмечали выпускной вечер дома у одного из наших одноклассников, весь курс решил, что мы с Тарасом наконец-то должны получить первый сексуальный опыт. Все знали, что мы четыре года встречаемся, но даже не целуемся! Тараса завернули в одеяло и под музыку "Тореадор, смелее в бой..." принесли ко мне в комнату. Тарас убегал, девочки держали меня за руки. Было весело... - Ничего не получилось? - Получилось, но чуть позже. Это был мой прощальный подарок Тарасу - после чего у нас началась взрослая жизнь. - Надо признать, достаточно рано... - Наверное, одно из самых больших моих сожалений - что я стала популярной в слишком раннем возрасте. Я не успела достаточно вырасти, получить образование... Мне было всего 18. В 14 лет в театральной студии я уже сыграла Джульетту, а в 20 - меня начали узнавать на улице. Я самостоятельно зарабатывала деньги, снимала квартиру, у меня была машина с водителем. Но... не покидало ощущение, что мне не хватает времени. Даже на то, чтобы испытать вкус победы. Я никак не могла осознать, нужна ли мне эта популярность! Я так и не поняла, что такое путь к успеху, потому что он пришел очень рано. Вся работа над собой происходила потом в перерывах между гастролями. Слава - жестокое испытание для психики, тем более подростковой. - И все-таки многие променяли бы свое тихое существование на то, чтобы уже в 20 лет добиться славы. - Понимаешь, "спокойное, тихое существование" зависит не от наличия славы в твоей жизни, а от характера. Я была бы неспокойной, занимаясь любым делом. Я привлекаю внимание, потому что активный человек: быстро знакомлюсь с людьми, легко организовываю компанию друзей, в которой становлюсь лидером. - Ты Лев по знаку Зодиака, этим многое сказано. - Но я не жалуюсь! В моей жизни есть много интересного: я встречаюсь с умными людьми, финансово ни от кого не завишу, сама решаю, что делать и куда идти... Но, тем не менее, "богатые тоже плачут". - И звезды не исключение. - С детства стало понятно, что я буду иметь отношение к миру искусства - я рисовала, шила одежду, хотела играть в кино. Другой вопрос - я никогда не могла предположить, что стану популярной. Я выросла на окраине столицы, в скромной, простой семье. Мне всегда казалось, что звезды - это небожители! Я даже мысли не допускала, что могу быть с ними наравне. Первый, кто мне сказал, что это возможно, был Саша Ягольник. - Я думала, Юрий Рыбчинский... - Рыбчинский больше уделял внимание искусству, самовыражению. Мы не говорили с Юрием Евгеньевичем о популярности. Ему нравился мой голос, драматизм, хотелось, чтобы я пела. А вот Саша Ягольник первым сказал, что я стану звездой. Помню, после этого, когда популярность еще не пришла, я все его спрашивала: "Саш, ты действительно так считаешь?" Он не сомневался. Хотя сейчас я думаю, что Сашина вера в меня отчасти была его верой в самого себя. Но это тоже немаловажно, когда находишься с человеком бок о бок. - Помнишь, на что потратила первый полученный гонорар? - Скорее, на что я потратила первый НЕ выданный гонорар. Это было в 1995 году, я победила на "Славянском базаре" и должна была получить премию - шесть тысяч долларов. Прямо на фестивале их не выдали, сказав, что нет наличных, обещали отдать в Киеве. Учитывая такую возможность, я купила себе подержанный двухдверный автомобиль приятеля-эмигранта, приехавшего из Америки. Это была "Мазда-МХ-3", на тот момент единственная в Киеве. Маленький, спортивный, красивый автомобиль. Я не удержалась. - Купила в долг? - Да, рассчитывая, что через неделю получу премию и отдам. Авто стоило ровно шесть тысяч долларов. Я отдавала эти деньги три года! А премию мне таки выдали, но через пять лет, когда я уже стала заслуженной артисткой Украины. Однако тогда она для меня была не так принципиальна. - Значит, три года ты пела за "Мазду"?! - Получается, да. (Хохочет.) Думала, у звезды ведь должна быть приличная машина! Все, что зарабатывала сверх долга, тратила на клипы. В итоге на клипы мне тоже приходилось одалживать. В общем, первых пять лет карьеры я прожила в долгах. "Долгое время мне казалось, что я недостаточно образованна, ленива и плохо выгляжу" - Ты ежедневно занимаешься йогой, придерживаешься правильного питания, но иногда берешься за сигарету... - Честно говоря, стыжусь этого и пытаюсь бросить... Я начала курить в желании быть похожей на мою старшую сестру: уникальную, яркую, интересную. Я клала ногу на ногу, брала сигарету и говорила с ее нотками в голосе. В таком виде я производила впечатление на мужчин всех возрастов и профессий! Моя сестра была напичкана хорошими знаниями и часто изрекала: "Я и Гораций считаем...", "Я и Булгаков полагаем...". Сама я ни Горация, ни Булгакова не понимала, но, повторяя ее фразы, в 16 лет производила впечатление вундеркинда! Я играла роль женщины-вамп, и мне это удавалось. Это страшно кружило голову, пока я не осознала, что мужчины влюблены не в меня, а в некий образ. Потом в течение многих лет я пыталась от него избавиться, так что больше не практикую фразы Горация, которые не понимаю. Потому что в тебя может быть влюблено полмира, но при этом ты совершенно одна. Я много лет потратила на хорошие отношения с самой собой, только в этом случае человек не чувствует себя одиноким. - И многое в себе раздражало? - Наша общая знакомая Лада Лузина мне говорила: "У тебя есть одна проблема - ты себя не любишь". Каждый раз, приезжая на концерт, я удивляюсь: "Что эти люди здесь делают, почему их так много?" До сих пор не могу поверить, что они собираются ради меня. Долгое время мне казалось, что я недостаточно образованна, невнимательна по отношению к другим людям, ленива. Мне не нравилось, как я выгляжу, что говорю. Это был бесконечный труд над собой и единственный мощный двигатель роста. Сегодня мои отношения с собой улучшились. - Ты договорилась? - Знаешь, в юные годы у меня случались периоды жуткого страха. Я была готова поехать ночевать к кому угодно, лишь бы не быть одной. Да и не особо задумывалась, какой мужчина попадается в моей жизни. Это был просто панический страх темноты и одиночества. Кстати, папа тоже не любил быть один. Однажды мама уехала на неделю в Париж, приготовила ему еды, которой хватило бы на семь дней. Когда мы с сестрой пришли его проведать, то увидели, что он не прикоснулся ни к чему! Он просто пил и тосковал, тяжело переживая разлуку... Может, этот страх был заложен в меня генетически, но я с ним справилась. Сегодня я быстро устаю от людей и люблю находиться одна, сама смотреть кино, читать книги, путешествовать. - Ты часто ездишь в Монако. - Мне нравится юг Франции. Обычно я останавливаюсь в небольшой гостинице под Монако, но последнее время там много украинцев. Так что ищу себе какое-нибудь другое место на юге Италии или Франции. - Может, лучше заиметь домик под Киевом? - Не вижу смысла в постройке такого дома. Предпочитаю снимать дома, а не выкладывать огромные суммы за их строительство. К тому же не люблю сидеть на одном месте. В этом вопросе я сродни жителям Европы. Они арендуют дом или квартиру, делают карьеру, а в возрасте около 40 лет выходят замуж и рожают детей. До 35 лет они учатся, и я, кстати, тоже! У меня до сих пор много педагогов, учусь английскому языку, истории музыки. - Йогой давно увлекаешься? - Года два. Это не увлечение, а, что называется, "навсегда". Йога стала частью моей жизни, ну, как завтраки. Для меня эти занятия являются неким фундаментом, основой моей стабильности. Они гармонизируют жизнь. Это касается абсолютно всего, даже режима питания. Ем все, но в умеренных количествах. Я в пище гурман и эстет, но не превращаю ее в культ. "Никто из существующих сегодня украинских актеров и певцов меня как мужчина не интересует" - Сама готовишь? - В последние годы - да. Просто люблю свежую еду, которую готовлю не больше десяти минут. На очень раскаленной сковородке обжариваю мясо, рыбу или птицу. За это время делаю салат. Все очень просто. Я вообще последнее время придерживаюсь во всем естественности. - А как же салоны красоты, подтяжки, уколы - все то, без чего не мыслятся звезды? - Я вообще этим не занимаюсь, хотя, наверное, должна была бы, как актриса. На несколько лет вперед по субботам у меня расписан маникюр-педикюр. Косметолог выписывает мне средства в зависимости от времени года и состояния кожи. Сама я люблю женщин, которые стареют красиво, предпочитаю глаза БЕЗ макияжа. Мне нравится кино, которое культивирует естественность. Почему бы так не жить? - Твои отношения с бизнесменом Егором давно уже не являются ни для кого тайной. - Наши отношения потихоньку переросли в дружбу. Сегодня я свободна. Его жизнь расписана - бизнес, дети, поездки. Егор и меня поставил на серф - я неплохо катаюсь на доске. Но вся моя жизнь была в основном в работе. Поэтому потихоньку наши отношения превратились в дружеские. Что-то главное между нами осталось, но это уже не семейные отношения... Сейчас у меня новое ощущение свободы, и я даже не знаю, что с ним делать. Давай поговорим об этом через несколько месяцев. Знаешь, я нахожусь еще не в том возрасте и состоянии души, чтобы удовлетвориться "сахарозаменителем" и есть что попало. Уж лучше оставаться голодной. То есть не каждый мужчина мне сегодня будет интересен. - К тому же мужчины боятся сильных женщин. - Я, как говорится, отбрасываю тень на любого мужчину, который находится рядом. Даже если он мегауспешен в бизнесе. Безусловно, это раздражает. Поэтому я планирую сначала сделать карьеру, удовлетвориться ею, потом создать семью и, возможно, уйду за "кадр". Сегодня в личной жизни я столкнулась с тем, с чем сталкивается каждая популярная женщина. Голливудские звезды в основном заводят романы с коллегами по бизнесу. Но, увы, никто из существующих сегодня украинских актеров и певцов меня как мужчина не интересует. - Главное, как утверждают, захотеть... - Когда-то папа преподал мне очень жесткий урок. Без всяких причин он вдруг ни с того ни с сего стал запрещать мне делать то, чего я больше всего хотела. "Потому что ты слишком этого хочешь", - говорил он мне на мои возражения. Зато я на всю жизнь поняла, что ни денег, ни славы, ни семейного счастья, ни долгой жизни себе и близким нельзя хотеть слишком. В этом есть определенная смиренность, скромность и гармония. Я спокойно смотрю на свое будущее и двигаюсь вперед по плану, который придумала еще в 16 лет. Но, если в нем что-то изменится, я не буду страдать. Я поняла это после аварии, в которую попала несколько лет назад. Единственное, о чем я тогда успела подумать: это что, все? У меня было легкое разочарование, что я не успела доделать какие-то свои запланированные дела. Не более того. Поэтому, если у меня сегодня заберут все, я не умру с горя. Понимаешь? Я пойду дальше. Спокойно...