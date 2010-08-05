От солистки группы «Пающие Трусы» требуют 200 тысяч (Смотреть ВИДЕО)

Кроме того, именитый продюсер и соучредитель конкурса "Новая Волна" Игорь Крутой предложил продюсерам группы – Кузьме Скрябину и Владимиру Бебешко, подписать контракт о сотрудничестве. Триумф «Пающих Трусов» пока что не разделяет другой украинский продюсер – автор проекта «JOY TANGO» Сергей Кеба – который остался без артистки и пока без компенсации. Напомним, что одна из «Трусов» Лали является участницей группы JOY TANGO, и по этому поводу недавно разразился скандал. Девушка даже позволяла себе использовать концертные костюмы другого проекта на концертах «Пающих Трусов». Согласно договоренности, по завершению конкурса «Новая Волна» артистка должна вернуться в проект «JOY TANGO» и прекратить всякие взаимоотношения с женской группой и их продюсерами. Но успех в Юрмале заставил всех пересмотреть свои планы. Лали, конечно же, теперь мечтает о карьере в «Пающих Трусах», а Кузьма Скрябин раздумывает, нужна ли ему такая проблемная артистка. В свою очередь, Сергей Кеба, продюсер группы «JOY TANGO» рассказал ST@RS, что Лали ищет встречи с ним, что бы обсудить, где и как она будет продолжать свою карьеру певицы. «- Я зол на девушку, так как она не выполняет свои обязательства, и пока не хочу ее видеть. К тому же певица уже должна мне 200 000 грн. за нарушение контракта – конечно, денег у Лали нет и вопрос о выплате компенсации поднимать смешно. В украинском шоу-бизнесе права продюсера не защищены, а ведь я бы мог потребовать положенную мне по договору сумму у Лали или продюсеров «Пающих Трусов» - заявил продюсер.