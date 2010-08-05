Об аномальной жаре уже снимают клипы (Смотреть ВИДЕО)

Идея снять клип, посвященный рекордной жаре, пришла в голову Диане, после того, как во время ее недавнего выступления, находившаяся в первых рядах зрительного зала 20-ти летняя девушка, упала в обморок. "Я была в шоке от случившегося. В тот же момент я подошла к своему менеджменту за кулисы и попросила раздать воду людям в зале." - говорит Диана. В новом клипе Дианы Диез на песню "Переживу" нет сюжетной линии и тонких режиссерских ходов. И все же, красивая картинка в стиле «sea, sex & sun» и томящаяся под обжигающим солнцем певица не самое главное в этой работе. Основной задачей режиссера было передать позитивный и жизнеутверждающий месседж "Переживу!", который, по словам Диез должен поддержать людей в тяжелые жаркие дни. "Я понимаю, что это всего лишь капля в море, но этой видео-работой я очень хотела бы обратить внимание людей на глобальное потепление, которое этим летом мы все очень хорошо ощущаем. Я с ужасом представляю, как такие высокие температуры переносят пожилые и больные люди. Не говоря уже о том, что молодые люди страдают от солнечных ударов и обезвоживания. В борьбе с природой мы бессильны, поэтому я призываю всех просто ПЕРЕЖИТЬ эти тяжелые погодные условия. Нас много и мы вместе"