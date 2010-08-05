Потап снял еще один летний клип (ФОТОрепортаж)

В то время как большинство артистов, записав по одному традиционному летнему клипу, предаются заслуженному отдыху и наслаждаются летом, Потап выпускает уже второй хит, записанный вместе с его новым продюсерским проектом "Потап и его команда". Пока их первая песня "Лето" покоряла радиостанции, телеканалы и дискотеки, "Потап и его команда" отправились в Севастополь, где на гала-концерте, посвященном завершению музыкального телевизионного конкурса "Песни Моря", представили свой новый сингл под названием "Море пенится". Там же, в Севастополе, Потап отснял большую часть видеоматериала для нового клипа на эту композицию. Сейчас известно, что в основу сюжета для ролика легли зарисовки на тему мужских представлений о правильном летнем отпуске. Съемки завершились на днях - уже в Киеве, и премьера клипа на песню "Море пенится" состоится в ближайшее время. {4